Zambie: Nomination de l'Évêque de Monze

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé Evêque du diocèse de Monze (Zambie) le Révérend Raphael Mweempwa, du clergé de Monze, jusqu'à présent professeur et formateur au Grand Séminaire Théologique Saint Dominique de Lusaka.

Son Excellence Mgr Raphael Mweempwa est né le 30 mars 1974 à Monze. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint-Augustin de Mpima-Kabwe de 1996 à 1998, puis, de 1998 à 2002, la théologie au Grand Séminaire Saint-Dominique de Lusaka, obtenant respectivement le diplôme de philosophie et d'études religieuses et le baccalauréat en théologie sacrée.

En 2002, il poursuit ses études à l'Institut Lumko, en Afrique du Sud, où il obtient un certificat en pastorale et un autre en catéchèse, puis en Zambie pour un certificat en conseil psychologique (2005-2006). De 2007 à 2010, il obtient une licence en droit canonique à l'Université pontificale urbanienne de Rome et, en 2016, il suit des cours à la Signature apostolique et à la Rote romaine. Le 29 juin 2002, il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Monze.

Il a exercé les ministères suivants : vicaire (2002-2004) et curé (2004-2007) de la paroisse St. Mary's à Choma; membre de la commission catéchétique diocésaine (2006-2007) ; curé de Our Lady of the Wayside à Manungu, dans le même diocèse (2010-2012). Mary's Parish in Choma ; membre de la commission catéchétique diocésaine (2006-2007) ; curé de Our Lady of the Wayside à Manungu, dans le même diocèse (2010-2012) ; chancelier diocésain (2011-2012) ; membre du conseil pour les affaires économiques (2011-2019) ; Directeur des vocations, coordinateur de l'équipe de formation du diocèse de Monze (2012-2016) ; membre du conseil presbytéral et de la commission catéchétique (2013-2019) ; coordinateur de l'équipe de traduction du diocèse (2015-2019) ; depuis 2019, il est professeur de droit canonique et formateur au grand séminaire théologique Saint-Dominique à Lusaka.