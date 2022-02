Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des acteurs ont échangé sur les enjeux et les défis

Les échanges ont eu lieu le 23 février à Pointe-Noire, à la faveur d'une conférence qui a réuni plusieurs acteurs du développement. Cette occasion, donnée par le cabinet SBV consulting, a permis aux participants de regarder ensemble les enjeux et défis liés à l'entrepreneuriat au Congo, en vue de rendre favorable l'écosystème entrepreneurial national et présenter certains dispositifs mis en place pour accompagner les entrepreneurs.

La conférence a eu pour invité spécial l'Anglais Jordan Mc Rae, ingénieur, inventeur et innovateur, diplômé de Stanford & Mit (Massachusetts institute of technology). Des porteurs de projets, entrepreneurs, chefs d'entreprise et autorités locales ont répondu présents à ce rendez-vous axé sur le thème "Entreprendre et innover au XXIe siècle". Un thème jugé d'une grande importance au vu des contextes économique, financier et sanitaire qui s'avèrent préoccupants dans le monde, en général, et au Congo, en particulier. Ce qui a conduit le cabinet SBV consulting à faire recours à des acteurs de développement du pays afin de regarder ensemble les enjeux et défis liés à l'entrepreneuriat au Congo.

En effet, de plus en plus de jeunes entreprennent dans le pays mais sont confrontés à des difficultés qui ont conduit à la disparition de plusieurs entreprises. En somme, l'écosystème entrepreneurial congolais n'est pas favorable à l'émergence de l'entrepreneuriat ni à l'éclosion des entreprises saines et viables. Parmi les causes épinglées à la conférence, il y a les pressions fiscales, le manque de marchés, de compétences et d'informations, des problèmes en matière de législation, la non applicabilité de certaines lois, de nombreuses charges informelles, etc. Plusieurs propositions ont été faites pour changer la donne, entre autres, faire du secteur privé une force de propositions pour que les dispositifs mis en place par l'Etat aillent dans le sens des intérêts des entreprises; unir les entrepreneurs pour mieux se défendre...

Par ailleurs, il a été noté qu'en dépit du contexte difficile, des avancées ont été enregistrées. Par exemple, la mise en place par l'Etat de certaines structures telles le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des entreprises, l'Agence congolaise pour la création des entreprises pour accompagner les entrepreneurs et faciliter la création des entreprises. L'occasion a aussi permis aux cinq intervenants à la conférence de partager leur expérience, mettre à disposition des outils et présenter des dispositifs mis en place par leurs structures en vue d'accompagner les entrepreneurs.

Les intervenants ont été, entre autres, Luc Missindibazi, conseiller en technologie et innovation du Premier ministre, co-fondateur du Salon Osiane, qui a présenté ce salon et l'environnement dans lequel évolue les entreprises au Congo ; Didier Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire qui a exposé sur la plateforme "Liziba", créée dans le cadre du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales II, qui met à disposition l'information économique. Les participants ont eu aussi droit à un exposé sur TotalÉnergie start-up center prsenté par Princilia Mizere, responsable de cet incubateur mis en place Par TotalEnergies EP Congo pour accompagner les projets. Philippe Bouity-Viaudo, directeur associé du cabinet conseil Obac a présenté les outils que sa structure a mis en place pour accompagner les entrepreneurs en matière de mobilisation des capitaux et de structuration des projets.

Pour ce qui est du thème de la conférence, " Entreprendre et innover au XXIe siècle", il a été mentionné qu'innover c'est répondre à un besoin. L'entrepreneur du XXIe siècle doit, entre autres, créer de la valeur ajoutée, anticiper sur les besoins futurs, persévérer, s'approprier les nouvelles technologies, innover. Il doit aussi être résiliant et penser autrement pour sortir des sentiers battus.

Les particiapants ont également suivi l'Anglais Jordan McRae qui a partagé son expérience sur la manière dont il a pu transformer une innovation en business. Estimant que les enjeux évoqués pendant la conférence pouvaient devenir des avantages, il s'est dit heureux de participer pour la première fois à un événement pareil au Congo. "Cela a été une belle opportunité pour comprendre les obstacles et les nouveaux enjeux en matière d'entrepreneuriat au Congo. Il n'y a pas mal de bonnes questions que je peux emmener chez moi pour y réfléchir. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les gens posent des problèmes et proposent en même temps des solutions", a-t-il relevé.

L'initiative du cabinet SBV consulting, qui "se veut être un catalyseur d'intelligence collective", a été saluée par les participants qui ont suggéré sa pérennisation. Répondant à la préoccupation, Serge Bouiti Viaudo, directeur général de ce cabinet, a confié que la structure entend organiser la conférence une fois tous les trois mois.