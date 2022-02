Afrique Centrale: Une réunion du Leadership de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre organisée à Lomé pour accélérer et mettre à l'échelle les interventions du nouveau plan stratégique de l'organisation

communiqué de presse

Dakar, Sénégal - 24 février 2022 : La haute Direction et les Représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre organisent une Régional Leadership Meeting (RLM) sur le thème " tirer profit du Plan Stratégique 2022-2025 pour atteindre les trois résultats transformateurs en Afrique de l'Ouest et du Centre ". La réunion régionale se tiendra du 28 février au 02 mars 2022 à Lomé, au Togo.

Le Premier Ministre de la République du Togo, S.E. Victoire Tomegah Dogbé ouvrira officiellement cette réunion, à laquelle assisteront la Directrice Exécutive Adjointe en charge du programme de l'UNFPA, le Docteur Diene Keita, et la Directrice Régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Argentina Matavel Piccin.

Parlant de cette rencontre, la Directrice Régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Argentina Matavel Piccin, s'est réjouie de l'opportunité de faire de profondes réflexions et de riches échanges en interne. "Nous attendons avec impatience l'opportunité de réfléchir en interne sur la manière dont nous pourrions accélérer la réalisation des trois résultats transformateurs, les trois zéros de la région, comme notre contribution à l'amélioration de la vie des femmes, des filles et des jeunes, dans le cadre plus large du Plan Stratégique 2022 - 2025 de l'UNFPA, de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et de l'Agenda 2030 des Nations Unies, tel que défendu par le Secrétaire général des Nations Unies" a affirmé Mme Argentina Matavel.

Trois sujets clés seront abordés au cours de cette réunion. Il s'agit en premier, du nouveau plan stratégique qui couvre la période de 2022 - 2025 avec un accent particulier sur l'urgence d'accélérer la réalisation des promesses en faveur des trois résultats transformateurs. Le second sujet porte sur les ajustements/corrections à apporter, et les services d'appui nécessaires à l'élaboration des nouveaux Documents de Programme Pays (CPD), qui sont les principaux vecteurs de mise en œuvre du Plan Stratégique (PS 2022-2025). Et enfin, l'identification des défis et les blocages qui empêchent les femmes et filles d'accéder aux droits et aux choix en lien avec les trois résultats transformateurs.

Ce Regional Leadership Meeting (RLM) s'inscrit dans le cadre des rencontres stratégiques de l'UNFPA et se tient périodiquement dans l'un des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour cette année 2022, outre la Directrice Exécutive Ajointe du Programme et la Directrice Régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la réunion sera rehaussée par la participation de plusieurs autres Directeurs venant du Siège, des Représentants Résidents, et des Représentants Adjoints des 23 bureaux pays ainsi que des conseillers Régionaux.

A propos de UNFPA

L'UNFPA est l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Notre mission est de créer un monde dans lequel chaque grossesse est désirée et chaque accouchement sans danger. Un monde dans lequel chaque jeune réalise pleinement son potentiel. L'UNFPA préconise l'extension des droits reproductifs à tous et favorise l'accès à un vaste éventail de services de santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale volontaire, les soins de santé maternelle et une éducation sexuelle complète. Pour en savoir davantage, cliquer sur ce lien : https://www.unfpa.org/fr/propos-de-lunfpa

Contacts :

