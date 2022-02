Congo-Brazzaville: Législatives et locales de 2022 - Le comité PCT-Poto-Poto appelle les postulants à garder espoir

La restitution des conclusions de la première session extraordinaire du conseil fédéral du Parti congolais du travail (PCT) de Brazzaville a constitué la toile de fond de la réunion des membres du comité PCT Poto-Poto qui se sont retrouvés, le 24 février, sous la direction de leur président, Ferréol Gassackys.

La rencontre tenue au siège du comité PCT du troisième arrondissement de Brazzaville a regroupé les présidents des sections, les secrétaires à l'organisation et à mobilisation ainsi que les chargés des affaires électorales du parti. L'occasion a permis aux participants d'être officiellement informés de la position de la fédération de Brazzaville sur l'organisation de la prochaine concertation politique à Owando, dans le département de la Cuvette, et les prochaines élections législatives et locales. Position contenue dans une déclaration allant dans le sens de mettre un terme aux pétitions et autres actions tendant à nuire à la discipline et à l'honneur du parti.

Relayant les appels à l'unité lancés par le parti, le président du comité PCT/Poto-Poto a demandé à chaque postulant aux locales et aux législatives de juillet prochain de s'en remettre à la sagesse du Comité national d'investiture qui se prononcera en temps opportun. " Pour ce faire, la discipline et l'ordre doivent demeurer dans les rangs du parti. Le PCT étant un parti structuré, a prévu, dans ses textes organisationnels, tous genres de recours ou requêtes. Nous sommes un organe intermédiaire qui a reçu les dossiers de candidatures avant de les transmettre à la fédération qui, à son tour, les a remis au Comité national d'investiture ", a expliqué Ferréol Constant Patrick Gassackys.

En effet, le comité PCT-Poto-Poto a réceptionné au total cinquante-cinq dossiers aux locales et seize aux législatives. Tous ces dossiers ont été envoyés à la hiérarchie, a assuré son président. " Il est important de vous le rappeler parce que cela a peut-être dû créer la confusion dans l'esprit de certains militants qui pensaient que leurs candidatures ont été retirées. La soixantaine de candidatures a été transmise à la fédération qui les a fait suivre au Comité national d'investiture. Que ceux qui ont déposé leurs dossiers gardent l'espoir jusqu'à la dernière minute. Le Comité national d'investiture se prononcera en fonction de la teneur de nos dossiers ", a-t-il conclu.

Notons que le président de la fédération PCT-Brazzaville, Faustin Elenga, avait le 19 février dernier exprimé son indignation suite au comportement déshonorant affiché par des membres et sympathisants du PCT censés connaître les principes édictés dans les textes fondamentaux de cette formation politique. Pour mettre fin à ces mauvaises pratiques, il demandait aux secrétariats des conseils des comités des neuf arrondissements de Brazzaville et du district de l'île Mbamou de reprendre en main la gestion des structures sous-tutelle et de coordonner toutes leurs activités. Le président du PCT Brazzaville avait enfin mis en garde tous ceux qui continueront à ramer à contre-courant et à poser des actes portant atteinte à l'honneur du parti.