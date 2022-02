Afrique: Insensé... !

analyse

Insensé ! C'est le moins que l'on puisse dire. Après cette guerre, de quoi serez-vous fiers ? D'avoir conquis ou conservé un territoire ou de compter les cadavres d'hommes, femmes et enfants qui n'ont rien demandé ? Le pire est finalement arrivé ! Le monde continue à retenir son souffle.

Dans l'entretemps, tous les regards sont rivés vers l'Ukraine, dont les dirigeants et habitants traversent un moment extrêmement difficile, marqué par cette opération militaire diligentée depuis Kremlin. Ce que l'on qualifie d'agression sans aucune raison valable de la part de la Russie, a mis les grands de ce monde dans tous leurs états. L'Afrique et ses dirigeants ont joué la carte de l'apaisement. Quoi de plus normal pour eux dont la voix est rarement considérée.

Au Congo Kinshasa, loin des séparatistes ukrainiens ou russes, l'on se concentre sur le présent quinquennat de Félix Tshisekedi qui frôle la kata. " C'est un quinquennat blanc qui s'achève en RDC faute d'une politique sans vision ", a-t-on ouï dire. Les congolais sont restés spectateurs de plusieurs actes affreux depuis l'avènement de la toute première alternance pacifique.

Les discours se seraient pourtant succédés depuis, chaque politicien accolant son nom, une énième règle, complexifiant et bureaucratisant un peu plus le système. Tous semblent être résolus à assouvir leur soif demandant de gauche à droite des dialogues. Toutes les décrispations politiques se sont soldées par le partage des postes.

Les mécontents forment l'opposition et se cachent derrière le peuple. Pendant que le peuple reste concentré aux questions pertinentes pour son bien-être, son attention est toujours détournée. On va de rebondissement en rebondissement. Entretemps, ceux qui sont dans leurs entourages savourent les délices de l'ambroisie et du nectar. Ils rendent eux et leurs amis de l'opposition la RDC un tartare ou ils deviennent des cerbères dont le jeu de ping-pong infernalise la vie des congolais.

Les jours passent, c'est toujours la vie du moulin à parole alors que les réformes nécessaires ne sont toujours pas entamées. La RDC aurait-elle comploté contre le ciel pour vivre cette adversité ? Les recettes ne profitent qu'à ceux qui les mobilisent. Les hommes pleurnichent, les femmes pleurent mais le gouvernement ne veut écouter personne. C'est une époque sinistre époque caractérisé par le grincement des dents. De la roussie en Ukraine, en passant par le Congo, tout ceci est insensé pour le commun des mortels !

La Pros.