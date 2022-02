Sénégal: Télécoms - Le résultat net consolidé du groupe Sonatel en hausse de plus de 51 milliards de FCFA en 2021

Le résultat net consolidé du groupe Sonatel a enregistré une augmentation de 51,187 milliards de FCFA au 31 décembre 2021 par rapport au 31 décembre 2020.

Selon les résultats annoncés par la direction du groupe, le résultat net consolidé est passé de 201,272 milliards de FCFA au 31 décembre 2020 à 252,459milliards de FCFA, soit une progression de 25,43%. La direction de la Sonatel avance que la croissance notée en 2021 est portée par le Sénégal, le Mali et la Guinée. De plus, elle est liée à <>

Le chiffre d'affaires est également en hausse, s'établissant à 1335 milliards de FCFA contre 1206,086 milliards de FCFA en 2020 (+10,7%). La direction du groupe Sonatel explique cet accroissement par la hausse des revenus Data, voix et Broadband fixe.

Quid du chiffre d'affaires dans les différents pays de présence ? Sur ce point, la situation est disparate d'un pays à un autre. Au Sénégal, la direction de Sonatel note une. De plus, les responsables de Sonatel relèvent une croissance des indicateurs opérationnels malgré l'agressivité concurrentielle. Ils notent par ailleurs une accélération du déploiement de la 4G et l'intensification de l'ouverture de nouvelles plaques fibre ayant permis l'atteinte des 100 mille clients fibre et plus de 4 millions de clients actifs 4G.

Au Mali, de solides performances financière et opérationnelle sont notées malgré une situation politique et sécuritaire tendue. La direction de Sonatel se félicite aussi de la forte contribution des relais de croissance (data fixe et mobile) et le maintien de la performance sur la Voix. Elle signale aussi le renforcement du leadership tiré par une bonne croissance du parc mobile avec plus de 12,6 millions d'abonnés grâce à l'animation commerciale.

Concernant la Guinée, la direction de la Sonatel souligne une bonne performance financière et opérationnelle, dans un contexte économique, règlementaire et politico-sécuritaire difficile, portée par des investissements soutenus, la hausse des bases d'abonnés et des usages, une dynamique d'animation renforcée et le lancement de nouveaux services. L'essentiel des investissements ont porté sur la transformation du réseau en réseau ALL DATA et d'étendre la couverture à 218 nouvelles localités

Pour ce qui est de la Guinée-Bissau, le groupe Sonatel annoncé une << très belle année 2021 avec des croissances portées par la voix, la data, Orange Money et le Broadband fixe malgré le retrait du wholesale et l'impact de nouvelles taxes sur le chiffre d'affaires.>>

Les responsables du groupe notent par ailleurs une consolidation du leadership grâce à une belle dynamique commerciale avec le franchissement de 1 million de clients mobile. Il a aussi été noté dans ce pays une bonne maîtrise du cash-flow malgré un niveau d'investissement exceptionnel lié au plan de modernisation et d'extension du réseau.

Enfin en Sierra Leone, les responsables du groupe soulignent une performance exceptionnelle en 2021 liée au leadership part de marché atteint dans toutes les régions, une croissance de la base clients en lien avec une bonne dynamique commerciale autour du très haut débit et l'effet plein année de l'augmentation tarifaire (floor price), combinée au report de mise en œuvre des décisions réglementaires de révision du floor price et des tarifs d'interconnexion nationale.

L'Ebitdaal (EBITDA after Leases) a progressé de 11,8% à 580 milliards de FCFA contre 519,2 milliards FCFA en 2020.

Quant au résultat d'exploitation, il a évolué de 18% à 399,655 milliards de FCFA contre 339,082 milliards de FCFA en 2020.

<>, avance la direction de la société de télécommunications.

Elle soutient également que le groupe poursuivra sa stratégie d'opérateurs multiservices en accélérant le développement de ses activités sur les contenus, l'énergie et en saisissant les opportunités de diversification. Face à la recrudescence de la concurrence sur le marché Mobile Money au Sénégal et au Mali, les responsables du groupe Sonatel entendent travailler à consolider les positions de l'entreprise par un enrichissement des offres et une simplification des parcours clients.