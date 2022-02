Algérie: Double anniversaire du 24 février - La jeunesse appelée à tirer les enseignements

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a appelé les jeunes à tirer les enseignements du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février) afin qu'ils puissent mettre leurs compétences au service de "la démarche d'édification d'une Algérie nouvelle jouissant de son indépendance et imposant son prestige et son respect".

L'Algérie a célébré, jeudi, l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures qui constitue "une halte décisive de son histoire et a porté le vrai sens de la mobilisation de la jeunesse fidèle et jalouse de sa patrie", a écrit M. Boughali dans un message adressée à cette occasion.

Avec cet élan, poursuit M. Boughali, l'Algérie "n'a pas seulement coupé les liens de la dépendance mais a motivé d'autres pays frères à lui emboîter le pas et à s'inspirer d'elle grâce à une décision politique courageuse et une jeunesse passionnée qui lui ont permis "d'imposer sa souveraineté totale sur ses ressources".

Le président de l'APN a appelé la jeune génération d'aujourd'hui à "faire preuve de la même volonté que celle de la jeunesse d'hier et d'être au même niveau de détermination pour qu'elle mette ses capacités au service de l'édification d'une Algérie nouvelle jouissant de son indépendance et imposant sur tous son prestige et son respect".

Il a mis en avant que cette commémoration doit constituer "une halte qui interpelle cette force syndicale à renforcer sa position et promouvoir sa participation dans le développement socioéconomique et être à l'avant-garde pour défendre les droits de ceux qui ne ménagent aucun effort pour réaliser la richesse et construire l'économie".