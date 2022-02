Cote d'Ivoire: Economie circulaire - Une conférence explore le potentiel de changement pour l'Afrique

Les pays africains ont été invités à intensifier les chaînes de valeur circulaires pour accélérer l'industrialisation et la création d'emplois dans l'économie verte. L'appel a été lancé la semaine dernière lors d'une table ronde virtuelle sur l'économie circulaire lors du 7e Forum des affaires Europe-Afrique, rapporte un communiqué de la Bad.

L'économie circulaire selon la Bad, fait référence à un modèle de production et de consommation durables qui vise à découpler la croissance économique de la consommation des ressources. Cela comprend la conception de produits pour une utilisation plus longue et une facilité de réparation.

" La finance est un catalyseur clé pour le déploiement de solutions innovantes, il est donc essentiel que la Banque africaine de développement ancre et nourrisse l'économie circulaire en tant que modèle commercial bancable pour l'Afrique ", a déclaré à l'occasion du forum, Al-Hamndou Dorsouma, responsable du département changement climatique et croissance verte de la Bad.

Dorsouma a déclaré que l'économie circulaire offrait une stratégie de développement à faible émission de carbone et compatible avec le climat avec de forts avantages d'adaptation pour le continent. Il a noté que l'accélération de la transition vers l'économie circulaire nécessitait un accès accru au financement et des partenariats plus solides.

L'événement a mis en lumière le partenariat économique de longue date entre l'Afrique et l'Europe, et a exploré les moyens d'intégrer l'économie circulaire dans la coopération régionale pour promouvoir le développement durable.

La Commission européenne et l'Alliance africaine pour l'économie circulaire (le lien est externe) ont organisé l'événement.