Maroc: Béni Mellal - Les marchés sont suffisamment approvisionnés en produits alimentaires

Béni Mellal — Les marchés de la province de Béni Mellal sont suffisamment approvisionnés en produits et denrées alimentaires de tout genre, à quelques semaines de l'avènement du mois sacré de ramadan, selon la Division des affaires économiques et de la coordination à la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra.

Il ressort des différents rapports sur l'état de l'approvisionnement des marchés et des tournées des commissions préfectorales et provinciales chargées du contrôle des prix et de la qualité des produits, que les marchés locaux sont approvisionnés en quantités suffisantes de tous les produits et denrées alimentaires dont les consommateurs ont besoin, a assuré dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Aziz Nouri, chef de la Division des affaires économiques et de la coordination à la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra.

Dans le cadre du suivi de la situation de l'approvisionnement des marchés et des prix, les commissions mixtes préfectorales et provinciales ont intensifié les tournées de contrôle au niveau de tous les points de vente et circuits de distribution en raison de la conjoncture économique actuelle marquée par le retard des précipitations et l'instabilité des prix de certains produits alimentaires soumis à la loi de l'offre et de la demande au niveau international, a fait savoir M. Nouri.

Les commissions effectuent régulièrement des descentes inopinées pour suivre la situation des marchés et sont prêtes à intervenir et à prendre les mesures qui s'imposent contre les contrevenants par souci de préserver la santé des consommateurs, a-t-il ajouté.

Il a également noté, qu'en perspective du mois béni de ramadan, plusieurs réunions ont été tenues sous la supervision de l'autorité provinciale et en présence de l'ensemble des parties concernées par l'approvisionnement des marchés pour suivre la situation des marchés au niveau de la province de Béni Mellal.

Pour sa part, Mohamed Dawahidi, chef de service de l'action économique et du contrôle à la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra, a affirmé que les marchés sont approvisionnés normalement en produits alimentaires dans une conjoncture marquée par une légère fluctuation des prix de certaines denrées en raison de facteurs externes liés à la pandémie de la Covid-19, assurant que les marchés sont actuellement suffisamment approvisionnés à quelques semaines de l'avènement du mois de ramadan.

Les tournées de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires sont menées quotidiennement et de manière régulière en coordination avec les services concernés par l'opération de suivi de l'approvisionnement des marchés afin de préserver la santé des citoyens, a-t-il insisté.

Dans des déclarations recueillies par M24, au niveau de plusieurs points de ventes au niveau de la ville de Béni Mellal et du marché hebdomadaire de la commune rurale Ouled M'Barek (10 km de Béni Mellal), plusieurs citoyens et vendeurs ont assuré que les marchés sont suffisamment approvisionnés et que les prix sont généralement stables hormis ceux de certains produits comme les dérivés du blé dur et les légumineuses importées qui ont connu une légère hausse par rapport à leur niveau habituel.