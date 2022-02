Afrique du Nord: Le Front Polisario et une organisation britannique discutent de la situation au Sahara occidental

Londres — Le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'Union européenne (UE), Oubi Bouchraya Bachir, a discuté avec des membres de l'organisation britannique de solidarité avec le peuple sahraoui "Western Sahara Campaign" des développements sur le terrain au Sahara occidental au cours d'une visite de travail au Royaume-Uni.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'évolution de la situation sur le terrain au Sahara occidental, en particulier l'état de guerre en cours depuis le 13 novembre 2020 et le rôle négatif du Conseil de sécurité de l'ONU qui a contribué à l'échec du plan de règlement ONU-OUA (ancêtre de l'Union africaine) et l'intransigeance de l'occupant marocain, a rapporté jeudi l'agence de presse sahraouie (SPS).

La rencontre a également abordé, ajoute l'agence, la visite du nouvel Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans la région et les conditions complexes auxquelles il est confronté à la lumière de l'approche que le Conseil de sécurité de l'ONU continue d'adopter et qui encouragel'occupation marocaine à saper le plan de décolonisation et rompre le cessez-le-feu, ceci en sus de la menace qui pèse sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région de l'Afrique du Nord et du Sahel.

Après avoir exposé la situation dans les territoires occupés et la sérieuse crise des droits de l'Homme, les deux parties ont longuement discuté de la question des ressources naturelles et de la bataille juridique que mène le Front Polisario devant la justice européenne pour mettre fin à l'exploitation illégale par l'occupation marocaine et ses partenaires européens.

Enfin, les deux parties ont mis l'accent sur "la poursuite des efforts et la coordination du travail en vue de l'adapter avec le programme d'action européen, précisément celui de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) pour défendre le peuple sahraoui et sensibiliser l'opinion internationale quant à sa lutte pour la liberté et l'indépendance".