Algérie: M. Boughali félicite M. Goudjil pour sa reconduction à la tête du Conseil de la nation

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a adressé ses félicitations à M. Salah Goudjil, à l'occasion du renouvellement par les membres du Conseil de la nation de la confiance en sa personne en vue d'assurer la présidence du Conseil lors de la 9e législature, indique vendredi la Chambre basse du Parlement dans un communiqué.

"Il me plait de vous adresser toutes mes félicitations pour avoir gagné de nouveau la confiance des membres du Conseil de la nation, et de féliciter, par la même, ceux qui ont gagné la confiance du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ceux ayant gagné la confiance des élus locaux", lit-on dans le message de félicitations.

"Il m'est agréable de collaborer et coordonner encore une fois avec vous dans le cadre de nos missions parlementaires", a précisé M. Boughali, poursuivant "je vous réitère, cher vaillant moudjahid, mes sincères félicitations et vous souhaite plein succès dans l'exécution de vos missions au service de l'Algérie et de la Nation".