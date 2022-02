Congo-Kinshasa: Haut-Lomami - Près de 140 écoles écroulées à la suite des pluies diluviennes

De fortes pluies ont causé d'énormes dégâts dans les cinq territoires de la province du Haut-Lomami. Le secteur le plus touché est certes l'éducation : 136 écoles écroulées et plus de 10 000 élèves en dehors de l'école, a indiqué jeudi 24 février un député provincial. Cette catastrophe naturelle vient aggraver la situation précaire des habitants, dont les champs ont été détruits par des pachydermes.

Le député provincial Paul Senga, président de la commission des catastrophes naturelles de l'assemblée provinciale, a alerté cette institution à cet effet. En plus des dégâts causés par des éléphants et des hippopotames dans les champs, les pluies torrentielles plongent la population locale dans un grand désarroi. Elles ont provoqué non seulement des inondations, mais aussi endommagé plusieurs écoles; obligeant ainsi des milliers d'écoliers à rejoindre les carrières minières.

Le député provincial Paul Senga lance ce cri de détresse :

" Le bilan actuel a été établi concertation entre les administrations locales, la société civile, les chefs coutumiers des entités touchées. Au total, 136 écoles écroulées, plus de 8 à 10 000 élèves en dehors de l'école. Nous lançons une alerte urgente aux autorités nationales, au gouvernement central afin qu'ils interviennent dans le secteur éducationnel, un cri de détresse au ministre de l'EPST pour qu'il puisse nous prêter une oreille attentive ".

En dehors des infrastructures scolaires, certaines structures sanitaires ont été également touchées par ces pluies diluviennes.