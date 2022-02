Maroc: Le Wydad et la RSB sommés de secouer le cocotier

Après le Raja qui a ouvert le bal vendredi en recevant le Horoya Conakry de Guinée (groupe B), le Wydad croisera le fer, ce samedi à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, avec son homologue égyptien du Zamalek pour le compte de la 3ème journée de la phase de poules (groupe D) de la Ligue des champions d'Afrique.

Une opposition de grande importance pour les Rouges qui pourront compter après une longue absence sur leur public qui retrouvera les gradins du stade. Un retour autorisé parle gouvernement " en application des dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et selon les recommandations du Comité scientifique et technique et en tenant compte des évolutions positives de la situation épidémiologique nationale ".

A ce propos toujours, le come-back du public pour ce qui est de la compétition continentale a eu lieu "suite aux intenses contacts effectués par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, avec les responsables de la Confédération africaine de football (CAF) ", rapporte le site de la FRMF.

Pour ce match, le WAC, qui traverse une mauvaise passe, concédant une défaite en championnat à la maison devant le HUSA et une autre lors de la précédente journée de la C1 à Luanda face à Petro Atletico, est sommé de relancer sa machine contre un adversaire cairote au grand complet, comptant par là même dans ses rangs deux ex-Wydadis, Achraf Bencharki et Mohamed Ounnajem.

La partie ne sera pas une simple sinécure pour les protégés de Walid Regragui convaincus que seule la victoire arrangera les affaires du club en vue de conforter sa place et d'entrevoir la phase retour des éliminatoires dans de bonnes dispositions, sachant qu'au cours de ce second acte, le WAC se produira une seule fois à la maison devant Petro Atletico et aura à se déplacer en deux temps au Caire pour jouer le Zamalek et à Lunda pour affronter Sagrada. Ce club angolais qui ferme la marche du groupe se mesurera ce samedi à Petro, sacré leader qui a montré de belles choses face au Zamalek et au Wydad.

En Coupe de la Confédération, la RSB, tout comme les clubs casablancais, sera soutenue par son public dimanche à 20 heures au stade municipal de Berkane, lors de son match face à la formation tanzanienne de Simba comptant pour la troisième journée du groupe D. L'équipe berkanie qui a sombré lors de sa dernière virée à Cotonou, cédant le pas sur le large score de 3 buts à 1 face à l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, n'aura pas droit à l'erreur.

Le coach du club, Florent Ebengue, sous les feux des critiques depuis un bon bout de temps, est tenu de mener ses poulains à bon port au terme de cette confrontation qui sera sifflée par un trio d'arbitrage ghanéen.

Pourvu que la pression débouche sur un tournant positif à même d'aider le club berkani à retrouver la pole position et, surtout, ne passe faire distancer par un ASEC outillé pour remporter loin de ses bases son match dominical contre l'US. Gendarmerie du Niger.