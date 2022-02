Afrique: La CCIS-TTA renforce son ouverture sur les marchés africains

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCISTTA) a organisé, mardi à Tanger, une rencontre internationale visant à renforcer l'ouverture des acteurs économiques de la région sur les marchés africains prometteurs.

Cet événement économique, organisé en partenariat avec l'Association méditerranéenne des leaders (AML) et la Fondation internationale africaine "Pedeserra", a été marqué par une conférence sur "Les opportunités d'investissement sur les marchés africains" et les possibilités du tissu économique de la région du Nord pour renforcer sa présence et son ouverture sur l'Afrique, ainsi que l'échange d'expériences en la matière et l'examen des moyens de promouvoir les investissements bilatéraux ou multipartites, fondés sur le principe gagnant-gagnant, indique un communiqué de la Chambre.

Il a été ponctué aussi par une réunion de travail entre la délégation africaine, conduite par Soukeyna Touré Dagnoko, et le président de la Chambre régionale, Abdellatif Afilal, consacrée à l'examen de la possibilité de renforcer les relations de coopération entre les entreprises marocaines opérant dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et leurs homologues africaines, de manière à parvenir à un développement global an Afrique.

Cette conférence, qui a connu la participation de nombreuses entreprises régionales désirant étendre leurs activités sur les marchés africains, a été l'occasion de s'informer sur les opportunités d'investissement en Afrique et les moyens d'accéder à ces marchés.

Cette manifestation a également été une occasion pour présenter la fondation "Pedeserra International", basée dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui vise à jeter les ponts entre les pays africains et à renforcer leurs échanges commerciaux, pour atteindre le développement commun souhaité.