Algérie: Covid-19 - Poursuite des efforts visant à surmonter les retombées sociales de la pandémie

HASSI MESSAOUD (OUARGLA)- Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que l'Etat poursuit sa démarche visant à surmonter les retombées sociales de la pandémie Covid-19 notamment à travers les mesures de protection du pouvoir d'achat des citoyens.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, à l'occasion des festivités de la célébration du 66e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, qui se sont déroulées à Hassi Messaoud, le Président Tebboune a réaffirmé sa détermination à "poursuivre les efforts visant à surmonter les retombées sociales induites par la pandémie de Covid-19 et prendre en charge progressivement nos frères et soeurs qui ont été affectés, en veillant à ce que les pouvoirs publics appliquent, rigoureusement, toutes les mesures et dispositions visant à garantir la protection sociale et à protéger le pouvoir d'achat des citoyens".

M.Tebboune a rendu hommage aux sacrifices des travailleuses et des travailleurs à tous les niveaux. Il s'est incliné à la mémoire des chouhada et des victimes de la pandémie.

Le chef de l'Etat a salué, en outre, les positions honorables de l'UGTA pour la défense des intérêts du pays dans toutes les étapes qu'il a traversées.

"L'UGTA dont de nombreux cadres et dirigeants sont tombés en martyrs du devoir national à leur tête le chahid Abdelhak Benhamouda, avait des positions honorables en toutes circonstances et épreuves où il fallait défendre les intérêts du pays, resserrer les rangs et renforcer le front interne", a souligné le Président de la République dans son allocution.