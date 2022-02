Afrique du Nord: Le Conseil de la nation prend part au Caire au 5e congrès international des décideurs juridiques

Alger — Le Conseil de la nation a pris part au Caire (Egypte) au 5e congrès international des décideurs juridiques lors duquel l'accent a été mis sur "l'expérience parlementaire algérienne dans la réalisation du développement durable", a indiqué vendredi un communiqué de la Chambre haute du parlement.

Selon la même source, le sénateur, Abdelkrim Korichi, vice président de la Commission des affaires étrangères et politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, a présenté les "points phares de l'expérience parlementaire algériennes dans la réalisation du développement durable".

Dans son intervention, M. Korichi a évoqué "l'expérience parlementaire algérienne et les principaux rôles constitutionnels du parlement national en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et l'explication de ces derniers dans la législation algérienne", soulignant "les aspects législatifs et institutionnels des textes de loi relatifs au développement durable, notamment la Constitution, le plan d'action du gouvernement et la loi de finances".

Le représentant du Conseil de la nation a également abordé "les différentes lois relatives au développement durable à savoir, treize (13) lois adoptées par le Parlement algérien au cours des dernières années, dont la loi relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, ainsi que la loi relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable".

Le même responsable a affirmé que l'Algérie "a franchi de grands pas en matière de réalisation des ODD, en application du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en témoignent les rapports et les indicateurs mesurant la capacité des organes exécutifs d'honorer leurs engagements via une approche de développement progressive et exhaustive dont le contenu est conforme à l'Agenda 2030".

A cette occasion, M. Korichi et les autres participants ont été distingués après avoir "enrichi la conférence par leurs interventions précieuses sur le sujet, sachant que l'expérience parlementaire algérienne était le seul cas d'étude de cette conférence eu égard au succès de l'Algérie dans la réalisation des ODD avec l'accompagnement du parlement", selon la même source.

Le Congrès organisé sous le thème "La loi et le développement durable: visions arabes 2030", a été marqué par des interventions sur des thèmes liés au développement durable, aux droits de l'homme, au partenariat entre les secteurs public et privé, au développement économique et à la suprématie de la loi".