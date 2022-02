Algérie: Ligue 2 - Les ténors entre rachat et déplacements à haut risque

Alger — La 19e journée de Ligue 2, prévue samedi à 14h00, s'annonce comme celle du rachat pour le trio de tête du Groupe Ouest : le RC Kouba, le CR Témouchent et le MC El Bayadh, ayant tous raté le coche le week-end dernier, alors que dans le Groupe Est, le leader JS Bordj Ménael, appelé à effectuer un périlleux déplacement chez le NRB Teleghma (4e), sera plus que jamais menacé par un retour de ses principaux poursuivants, l'USM Khenchela (2e) et l'USM Annaba (3e).

En effet, si le RCK était passé complètement à côté dans son derby algérois contre l'USM El Harrach, en s'inclinant (1-0) au stade du 1er-Novembre, aucun de ses principaux concurrents pour le leadership n'a profité de cette aubaine, car le CR Témouchent (2e) a été tenu en échec à domicile par le MCB Oued Sly (0-0), alors que le MC El Bayadh (3e) s'était contenté d'un nul (1-1) chez le GC Mascara.

Ainsi, aucun des ténors du Groupe Ouest n'a vraiment profité des conditions favorables qui lui ont été offertes au cours de la 18e journée, au grand dam de leurs supporters, auprès desquels ils devront donc se racheter ce week-end, à commencer par le leader koubéen, qui aura probablement dur à faire contre le GC Mascra.

En effet, outre son statut de prétendant à l'accession (4e/28 pts), le Ghali a également beaucoup à se faire pardonner ce samedi, car il reste lui aussi sur un nul à domicile, contre le MCEB.

Une situation qui devrait en faire un concurrent plus sérieux pour les Vert et Blanc, et dont les principaux concurrents ont hérité de fortunes diverses au cours de cette 19e journée, car si le dauphin CR Témouchent est appelé à effectuer un périlleux déplacement chez la JSM Tiaret (8e/25 pts), le troisième, le MC El Bayadh, devrait avoir la tâche un peu plus facile, en accueillant le mal-classé USM Bel-Abbès (avant-dernier/15 pts).

Autres duels intéressants, qui vaudront le détour dans le Groupe Ouest, les chocs entre anciens pensionnaires de l'élite, notamment, ASM Oran - WA Boufarik et MC Saïda - USM El Harrach, alors que le stade Abdelkader Khellal abritera une chaude confrontation pour le maintien, entre la lanterne-rouge SC Aïn Defla et l'USMM Hadjout (11e/23 pts).

Dans le Groupe Est, cette 19e journée s'annonce en défaveur du leader JS Bordj Ménael, appelé à effectuer un périlleux déplacement chez le NRB Teleghma (4e), au moment où ses principaux concurrents, l'USM Khenchela (2e) et l'USM Annaba (3e) auront des matchs qui, théoriquement paraissent plus faciles.

En effet, si l'USMK bénéficiera de l'avantage du terrain, en recevant l'IRB Ouargla (10e/23 pts), l'USM Annaba aura un déplacement relativement facile à effectuer chez la lanterne-rouge, l'IB Lakhdaria (8 pts).

Une journée qui pourrait donc permettre à ces deux poursuivants de recoller au leader, surtout si ce dernier viendrait à perdre lors de son périlleux déplacement chez le NRBT.

Autres duels qui vaudront le détour dans le Groupe Est, les chocs entre anciens pensionnaires de l'élite, à savoir : CA Batna - MO Constantine, AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj, MO Béjaïa - US Chaouia et MC El Eulma - JSM Béjaïa.

Là encore, et outre le standing des différents antagonistes, l'enjeu sera de taille, car les points qui seront mis en jeu ce samedi vaudront leur pesant d'or, aussi bien pour les formations qui jouent le haut du tableau que pour celles qui luttent pour le maintien.