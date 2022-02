Maroc: Signature de six conventions de partenariat portant sur l'éducation inclusive

Six conventions de partenariat visant à promouvoir l'éducation inclusive pour les élèves en situation de handicap ont été signées, jeudi à Rabat, entre l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra et des institutions et associations œuvrant dans ce domaine.

Ces conventions, qui tendent à créer un cadre général de coopération pour l'implémentation du projet de l'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap dans la région Rabat-Salé-Kénitra, ont été conclues avec la Faculté des sciences de l'éducation (FSE) de Rabat, la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPH) et l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Rabat (ISPITS).

Il s'agit également de l'Ecole des sciences paramédicales appliquées de Rabat (ESPA), de Special Olympics Morocco et de l'Association marocaine de soutien et d'aide aux personnes trisomiques (ASMAT).

Les institutions et établissements signataires s'engagent, en vertu de ce partenariat, à développer leur coopération et à mobiliser les ressources et les moyens nécessaires pour permettre aux élèves en situation de handicap de pratiquer toutes les activités pédagogiques et sportives qui contribuent à leur formation.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature de ces conventions, le directeur de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a indiqué que la mise en œuvre du projet d'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap exige l'implication de tous les acteurs, dont les départements ministériels concernés, les collectivités territoriales et la société civile, mettant l'accent sur l'importance de renforcer l'offre en matière d'éducation inclusive.

L'objectif de ces conventions est d'inciter tous les intervenants concernés à contribuer à la réussite du programme national d'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap, lancé le 26 juin 2019, a-t-il dit, rappelant que ce programme s'assigne pour objectif de permettre à cette catégorie d'apprenants de bénéficier de plusieurs activités en matière d'apprentissage et d'accompagnement psychologique, outre des activités culturelles et sportives.

Dans une déclaration à la presse, M. Aderdour a, en outre, relevé que les conventions signées sont une concrétisation de cette convergence et de cette approche participative impliquant les acteurs concernés afin de garantir une éducation de qualité aux élèves en situation de handicap.

De son côté, le Doyen de la FSE de Rabat, Abdellatif Kidai a souligné l'importance capitale que revêt la question de l'éducation inclusive, notant que l'université marocaine cherche aujourd'hui à former des cadres hautement qualifiés pour répondre aux besoins de cette catégorie et permettre à l'école d'assurer une scolarisation de qualité aux élèves en situation de handicap.

Il a fait savoir, dans ce sens, que la FSE accorde une grande importance à l'éducation inclusive dans l'élaboration de ses programmes, précisant que cet établissement universitaire dispose, actuellement, d'une formation master en matière d'éducation inclusive qui vise à renforcer les capacités des enseignants dans le domaine de l'éducation des enfants en situation de handicap.

Pour sa part, le président de la FRMSPH, Hamid El Aouni, a indiqué que les conventions signées ont pour but d'offrir aux élèves en situation de handicap la possibilité de pratiquer du sport dans les établissements scolaires, ainsi que d'organiser des journées de sensibilisation et des stages au profit des professeurs d'éducation physique afin de cerner les besoins des personnes en situation de handicap.