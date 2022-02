Sénégal: Vélingara - Les bonnes affaires des foires itinérantes

Sur le sol hospitalier de Vélingara (région de Kolda), se tient, chaque année, une Foire aux bonnes affaires. Ce grand rendez-vous commercial profite aux populations et commerçants venus d'ailleurs.

(VÉLINGARA)- Anta Diop et sa bande d'amies se hèlent, chicanent et se tiraillent. Les filles ont apparemment l'embarras du choix. Entre un collier doré et des bracelets argentés, elles ont du mal à faire le choix pour leur pote Amie Diallo. Après des minutes d'échanges amicaux, elles voient finalement dans la même direction et portent, enfin, leur choix sur le collier argenté qui colle bien avec le teint d'Amie, rient-elles en chœur.

Si Anta et ses camarades d'infortune sont restées longtemps sans tomber d'accord, c'est parce qu'elles avaient l'embarras du choix face aux mille et un bijoux couchés sur l'étale de Saliou Diagne. Les articles proposés font foison et les prix abordables.

À Vélingara (région de Kolda), c'est la Foire aux bonnes affaires. Un rendez-vous commercial à ne guère rater pour les populations et débrouillards de semaine. Avec des tentes et stands plantés sur le parvis du terrain de basket municipal de la commune, la foire permet aux Vélingarois d'acheter moins cher des produits très prisés dans la zone. Tissus de toutes marques, chaussures, rideaux, produits bio, matériels électroniques, bijoux de tous genres, etc., la foire pullule de très bonnes choses.

Mère Djamil Barry, femme de forte corpulence au teint clair, a quitté " Ma Réwé ", quartier périphérique de la commune de Vélingara, pour venir chercher des sacs à dos scolaires pour ses enfants. Penchée du côté droit, elle dépouille un tas de sacoches étalées à même le sol. Entre deux souffles, elle lance : " C'est de la friperie, mais on y trouve de bons trucs. En tant que mère de famille, cette foire nous aide beaucoup. On souhaite qu'elle soit organisée deux fois dans l'année ; ce qui va, sans doute, permettre aux pères et mères de famille d'acheter à bas prix et de ne pas faire des va-et-vient incessants entre Vélingara et Dakar ". En effet, pour décrocher un produit de qualité, les populations sont parfois obligées d'avaler des kilomètres de route.

50 millions de FCfa de chiffres d'affaires

La Foire aux bonnes affaires de Vélingara se tient du 10 au 28 février 2022. Mbaye Niass est le promoteur de ce rendez-vous commercial. On le croise ce jour-là à l'entrée de la foire. Le verbe haut, il dit : " On en est à la huitième édition. C'est en 2015 qu'on a commencé à initier des foires mobiles dans les localités les plus reculées du pays. On a tenu la première édition à Cap Skirring, dans la région de Ziguinchor. Ici, à Vélingara, la foire ne profite pas seulement aux commerçants. En plus du bazar, les marchands à la sauvette, tels que les vendeurs de cacahuètes et d'eau fraiche, y écoulent leurs produits. Coiffeurs et gargotières sentent aussi l'utilité de cette rencontre commerciale qui accueille Sénégalais, Gambiens et Guinéens ".

Des localités comme Richard-Toll, Karang, Podor, Matam, Bignona, Thiès et Saint-Louis abritent, chaque année, la Foire aux bonnes affaires. " On fait plus de 5000 membres subdivisés en quatre grands groupes. Tous participent pour la tenue des foires. À Vélingara, chaque commerçant a participé à hauteur de 25 000 FCfa. Les chiffres d'affaires varient d'une localité à une autre. À Vélingara, par exemple, on peut avoisiner les 50 millions de FCfa, mais si c'est au Nord, on se retrouve avec des montants plus intéressants, avec environ 100 millions de FCfa par foire ", chiffre M. Niass. Seulement, l'organisation des foires n'est pas gratuite. Le promoteur et ses camarades paient le transport de leurs marchandises et des taxes municipales pour implanter leurs tentes. " La sonorisation et l'électricité sont à notre charge, sans compter les bâches et chaises déplacées depuis Dakar. On invite la mairie à rendre gratuite l'organisation de cette foire, car ce sont les populations vélingaroises qui y gagnent le plus ", ajoute Aliou Aïdara, un des membres de l'organisation de la foire.

En attendant, Vélingaroises et Vélingarois profitent bien des bonnes affaires offertes par ce rendez-vous commercial, à l'image de Sountou Baldé et Kadidiatou Diallo, accrochées sur place en train d'acheter des effets de toilette pour femme étalés dans la boutique de Pape Seck, un jeune marchand originaire de Touba (région de Diourbel).