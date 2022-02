Cote d'Ivoire: Fraternité Matin/Investiture des délégués du personnel - Le DG appelle à la cohésion pour l'intérêt de l'entreprise

Un mois après leur élection, les délégués du personnel du Groupe Fraternité Matin ont été investis, ce vendredi 25 février 2022, dans les locaux de l'entreprise sise à Adjamé (Abidjan).

Tout en les félicitant pour l'esprit de fair-play qui a prévalu lors de l'élection, le Directeur général de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), Serge Abdel Nouho, les a invités à l'union pour l'intérêt et le meilleur fonctionnement de l'entreprise.

Pour traduire cette vision de la Snpeci, le directeur général a demandé aux nouveaux délégués de poser un acte fort. C'est-à-dire " un grand geste par la mise en place d'un bureau d'union dans l'intérêt de la Snpeci. Il faut que le bureau soit ouvert pour que les perdants en fassent partie ", a-t-il conseillé.

Pour lui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu et qu'à la fin, c'est la Snpeci qui gagne. Relativement aux ambitions de la société, il a qualifié les délégués comme de vrais partenaires sociaux. Et leur objectif, selon lui, c'est d'aider la direction à avancer dans les objectifs, les projets et le travail quotidien. Il faut que les problèmes qu'ils poseront à chaque instant entrent dans le cadre d'une collaboration et de discussions franches.

" Je suis ouvert à cela ", assure le premier responsable de l'entreprise. Avant d'appeler les délégués à être de véritables ambassadeurs de la société pour qu'au-delà de leurs intérêts personnels, ils puissent privilégier ceux de la maison commune et son image.

Pour aider ces nouveaux représentants du personnel à mener à bien leurs différentes activités en " toute transparence ", M. Nouho a pris l'engagement de mettre à leur disposition des moyens financiers pour l'implémentation de leur programme.

Avant lui, l'administrateur du travail, N'Cho Hervé-Guy, qui supervisait cette investiture, en a profité pour prodiguer des conseils à ces élus. " Il faut beaucoup écouter vos camarades et porter les réclamations avec stratégie en étant beaucoup diplomate. Il faut utiliser le bon ton et respecter la hiérarchie. Le faisant, vous participez à l'instauration d'un climat social apaisé. L'intérêt général est que Fraternité Matin se porte mieux et que vous en tirez des dividendes ", a conseillé M. N'Cho.

Cette investiture a été notamment marquée par la réception des mains du directeur administratif et financier, Koné Ahmed Cheik, des parchemins composés d'attestations de travail de délégué de personnel et de copies du code du travail.

Le porte-parole de ces dix délégués issus de la liste Syntra, Gnonplegou Aoussi Séraphin, a insisté sur la sensibilisation de l'ensemble des travailleurs à cinq points essentiels, à savoir l'assiduité au travail, la ponctualité, la discipline, l'efficacité et le respect de la hiérarchie.

Il a annoncé la convocation d'une Assemblée générale à cet effet. Gnonplegou Aoussi Séraphin et ses camarades ont un mandat de deux ans qui court du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2024. Ils ont été élus le 21 janvier 2022. Leur liste Syntra avait remporté 99 voix, soit 50,51% contre 97 voix, soit 49,49% pour la coalition Syna, Syle et Cjdd.