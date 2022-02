Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte progression de près de 4% de l'indice BRVM 10 en fin de semaine

La fin de semaine a été marquée par la forte hausse de 3,79% de l'indice BRVM 10, l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le gain de cet indice qui passe de 162,39 points la veille à 168,55 points à la fin de la séance de cotation de ce vendredi 25 février 2022, a été surtout occasionne par les bons résultats réalisés en 2021 par la Sonatel qui figure dans la liste de l'indice BRVM10. Cette société de télécommunications a en effet publié ses résultats au titre de l'exercice 2021 marques par un résultat net de 252,459 milliards de FCFA, en hausse de 25,43% par rapport à 2020.

Quant à l'indice BRVM composite, il a aussi gagné 1,95% à 217,13 points contre 212,98 points précédemment.

L'embellie des indices, notamment le BRVM composite, s'est répercutée positivement sur la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a ainsi enregistré une augmentation de 124,901 milliards, à 6536,075 milliards de FCFA contre 6411,174 milliards de FCFA la veille.

Concernant le marché obligataire, il a connu une baisse de 2,813 milliards de FCFA, passant de 7500,157 milliards de FCFA le jeudi 24 février 2022 à 7497,344 milliards de FCFA ce vendredi 25 février 2022.

La valeur des transactions est, de son côté, en hausse, s'établissant à 6,260 milliards de FCFA contre 1,418 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sonatel Sénégal (plus 7,47% à 16 110 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 5 775FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,03% à 990 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 6,31% à 6 400 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 1 060 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 690 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,29% à 1 340 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 1 200 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,08% à 695 FCFA) et ETI Togo (moins 4,76% à 20 FCFA).