Cote d'Ivoire: Employabilité - Bientôt des villages agricoles pour les jeunes en RCI

En vue de contribuer à l'employabilité des jeunes, l'Ong Act for Africa-Côte d'Ivoire (Afa-Ci), vient de lancer, en collaboration avec la Concertation inter partis pour des élections démocratiques (Cied), le projet "Villages agricoles de Côte d'Ivoire" (Vaci), une plateforme d'incubation en agriculture.

C'est dans ce cadre qu'un atelier a été organisé, récemment, à Abidjan-Plateau, autour du thème : " Projet Vaci en Côte d'Ivoire : contribution des acteurs de développement et partenaires ".

" A travers ce projet, c'est un réseau d'agropoles qui sera créé dans tout le pays, en vue de la valorisation du potentiel agricole de chaque région de la Côte d'Ivoire. Ce programme permettra aux jeunes de bénéficier de formations en entrepreneuriat et leadership. Ils auront ensuite accès à des outils modernes et innovants pour développer la productivité agricole et bénéficieront de partenaires financiers, techniques et commerciaux pour écouler leurs produits ", explique Dramé Papa, directeur général d'Act for Africa International.

Selon lui, l'investissement dans l'agriculture reste l'un des moyens sûrs pour sortir les jeunes du chômage donc de la pauvreté. La Côte d'Ivoire a une population jeune. Les moins de 35 ans représentent 77% de la population. En 2018, le secteur agricole représentait 21,8% du Pib, soit 40% des exportations du pays. Des rencontres sont organisées régulièrement en vue de booster les différentes chaînes de valeurs de l'agriculture.

" Il est inadmissible qu'un pays comme la Côte d'Ivoire soit un pays vert mais importe des denrées alimentaires de première nécessité (oignon, tomate, pomme de terre...), des choses que nous pouvons produire localement. Ce projet vise à encourager un retour à la terre des jeunes en modernisant l'agriculture, en leur apportant un accompagnement financier et technique ", explique Mireille Koffi, directrice exécutive d'Afa-Ci.

" Créée à la veille des élections de 2010 en Côte d'Ivoire et considérée comme un espace de dialogue des partis politiques, l'objectif de la Cied est de contribuer à un dialogue politique inclusif, à la paix sociale et prévenir les violences électorales. Mais sans une jeunesse au travail, il serait difficile de garantir la paix et la stabilité. C'est pourquoi la Cied est partie prenante de ce projet qui vise à contribuer à l'autonomisation et à l'épanouissement des jeunes ", a affirmé Bertin Brou, représentant Dr Blé Pierre, président de la Cied.

Créée en 2013, l'Afa-Ci est la représentation africaine de Act for Africa International basée en Virginie (aux Etats-Unis). C'est une initiative des Africains vivant aux Etats-Unis qui se sont donnés pour mission de venir en aide à la jeunesse africaine restée au pays.