Cote d'Ivoire: Djaha Félicité, Commissaire générale du festival Kloh-Kloh - " Valoriser le pagne baoulé "

Djaha Félicité, Commissaire générale du festival Kloh-Kloh fait savoir qu'elle envisage valoriser le pagne baoulé à travers cet évènement

La première édition du festival "Kloh-Kloh" se tiendra du 13 au 17 avril 2022, à Koriakro dans le district de Yamoussoukro. Jointe la commissaire générale de ce festival, Djaha Félicité a indiqué qu'après que Koriakro a perdu une grosse partie de sa culture, le village veut désormais valoriser le pagne baoulé.

" L'objectif majeur, c'est d'abord d'apporter la cohésion sociale. Koriakro fait partie des villages qui ont été déguerpis au début des années 70 à la faveur de la construction du barrage de Kossou. Par la même occasion, il a perdu une partie de sa culture de rente et aujourd'hui, ces villageois vivent essentiellement que du tissage alors que nous savons que le pagne baoulé a du mal à être écoulés sur les marchés . Ce qui fait qu'on assiste de plus en plus à une fuite de bras valides, des jeunes de Koriakro vers la ville ou des régions forestières.

Ce qui n'est pas vraiment actif pour le village. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle. Qui en parle, parle de matière première et l'une des matières premières de notre industrie, c'est le pagne baoulé. Il nous revient de valoriser le pagne et d'amener les populations à retourner aux sources pour produire en masse ces pagnes et qu'on puisse alimenter ces industries ", a déclaré Djaha Félicité, qui dit avoir le soutien du ministère de la culture, celui du commerce et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.

Kloh-Kloh festival, veut récréer les danses et musiques disparues et promouvoir celles existantes en vue de créer un pôle de rassemblement. Aussi, se veut-il une invitation aux jeunes générations à venir apprendre les valeurs traditionnelles et se former au contact des anciens. Djaha Félicité, à travers ce festival dit vouloir valoriser ce qui reste de Koriakro après le déguerpissement fait pour construire le barrage de Kossou.

Plusieurs activités au menu

Durant ces 5 jours de festival, les organisateurs entendent mener plusieurs activités . " L'activité phare sera autour du pagne tissé baoulé, le savoir-faire du peuple baoulé. A côté de ça, plusieurs activités vont meubler ce festival, notamment des expositions, des concours de cuisines, des jeux, de la musique et de la danse traditionnelles, des projections de films, un concours pour les étudiants et élèves qui consistera à apprendre à parler sa langue. Il s'agira pour eux de faire des traductions. On veut inciter nos enfants et toutes les personnes qui le veulent à parler notre langue ", a souligné Djaha Félicité.