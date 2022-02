Gabon: Ogooué-Lolo - Les Pdgistes et leur week-end politique à Koula-Moutou

Les activités du Week-end politique et des séances fédérales d'études politiques ont été officiellement lancées dans la province de l'Ogooué-Lolo par le Secrétaire national, chargé de l'éducation, de la Formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'animation politique, Christian Louembet Onguele, en présence du Membre du Comité Permanent du Bureau Politique, Blaise Louembé.

Tous ou presque sont vêtus dans leur tenue mythique, avec l'effigie d'Omar Bongo Ondimba. Les membres du Parti démocratique gabonais(PDG) de la province de l'Ogooué-Lolo ont assisté au lancement des activités du" Week-end politique" et des "séances fédérales d'études politiques". Christian Louembet Onguele, Secrétaire national, chargé de l'éducation, de la Formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'animation politique a, au non du Secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bounguendza, lancé les activités politiques.

Avant tout propos, Christian Louembet Onguele a fait observer une minute de silence en la mémoire des militants et militantes disparus entre 2020 et 2021. Il n'a pas manqué de féliciter toutes les équipes provinciales, départementales, communales,... pour leur efficacité et dynamisme .Il a précisé que c'est conformément à la note d'orientation signée par le SG du PDG, qu'il a lancé les activités politiques à Koula-Moutou.

Ces activités, selon Christian Louembet Onguele, montrent que leur formation politique se porte bien, les militants sont aux ordres, mobilisés et les équipes mises à leur disposition visent la montée en puissance de la mise en orbite de du parti. "Le militant de base est le bénéficiaire principal. C'est lui qui, au quotidien, vit dans la fédération, dans le comité, dans la section. C'est lui qui doit avoir tous les outils nécessaires pour défendre l'image du Distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, l'image du parti, parce que toutes les actions et toutes les politiques doivent être connues et relayées. C'est lui qui est le socle du fonctionnement du parti. C'est lui qui est la vitalité du parti. La régénération et la révitalisation passent par le militant de base" précise t-il.

La Secrétaire provinciale Elisabeth Niongo a dit sa satisfaction quant à la reprise des activités politiques au sein de la province. Elle a d'ailleurs rassuré les uns et les autres quant à la dynamique des membres du parti, ceux de la province. "Nous tenons à vous rassurer, en dépit des aléas socio-politico-économiques causés par le Covid-19 dans la province de l'Ogooué-Lolo, que le Parti démocratique gabonais se porte bien. En réaffirmant notre indéfectible attachement au Distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, je souhaite plein succès à nos travaux" a t-elle affirmé.

Les activités politiques se poursuivent dans la province de l'Ogooué-Lolo durant tout le week-end . Après Koula-Moutou, le Secrétaire national, chargé de l'éducation, de la Formation professionnelle, de l'entrepreneuriat et de l'animation politique et toute sa délégation seront du coté d'Iboudji.