Madagascar: Évènement - " Tana Design Week " prêt à sublimer la ville des Mille

Annoncé comme l'un des événements artistiques et créatifs phares du mois de mars, " Tana Design Week " émerveillera le public féru d'art, d'artisanat et de design moderne de la capitale par le talent des créateurs qui y participent.

RETENEZ les dates ! Du 11 au 19 mars, " Tana Design Week " sublimera de la splendeur, ainsi que de la créativité d'une pléthore d'artistes talentueux la mythique Gare Soarano. Rendez-vous à la fois culturel et artistique inédit, il mettra un point d'honneur à célébrer la richesse créative malgache durant plus d'une semaine. Démystifier la représentation de ce qu'est le " design" en retirant l'image " décocentrée " qui lui est attribuée à tort, telle est l'essence même de cet événement. Ainsi, avec comme thématique principale, " Il était une fois... Mille et un objets Manga ", cette première édition du " Tana Design Week " valorisera l'histoire de la ville des Mille à travers la vision des artistes et des créateurs qui y participent.

Domi Sanji, commissaire général et initiateur de ce projet souligne : " On ambitionne de montrer la richesse créative des designers et des artisans à Madagascar par le biais de cet événement. On souhaite également mettre en lumière les processus, les techniques et les matières premières à l'origine de chaque objet créé. L'objectif étant de montrer le potentiel du design à donner et à créer de la valeur. Faite d'ancien et de nouveau, de technicité et d'âme, la production créative de la Grande île mélange ainsi tradition et modernité, innovation et histoire, utilité et beauté ".

Ambitieux et visionnaire

Entre conférences, tables rondes, expositions et ateliers de créations, ainsi que la création d'œuvres participatives qui mettra à contribution la population tananarivienne, cette première édition du "Tana Design Week " promet de surprendre. Du 11 au 19 mars donc, il exposera les mille et une possibilités que permet le design, en tant qu'outil d'innovation, pour briser les habitudes tenaces, mais aussi comme un outil pour stimuler la cohésion sociale par exemple. Telles sont les ambitions du " Tana Design Week ", un label événementiel qui se tiendra désormais de manière ponctuelle chaque année après cette édition.

Le cœur battant de cet événement est constitué d'une exposition dans le hall de la Gare Soarano, là où seront exposées les créations personnelles des exposants. " Ces créations ont été sélectionnées en raison de leur caractère innovant, mais surtout en raison de leur fabrication avec des artisans. En plus de ces objets, les participants ont développé une collection commune " rapporte Domi Sanji. Les créateurs, Clément Faure, Sophie Pozmentier, Nassara Design et Richianny Ratovo, tous basés à Antananarivo, Shama Boudhabhay, Sham'archi basées à Toamasina, Ruedi et Vera Baur du collectif " Civic city & dix milliards d'humains " basé à Paris, le collectif " Ultra-ordinaire " fondé par Nathalie Bruyère et Pierre Duffau basé à Toulouse en sont ainsi les têtes d'affiche.

En outre, pour ce qui en est de l'œuvre participative, elle se distingue par la conception de mobiliers urbains. Elle sera coordonnée par les collectifs de designers Ultra-Ordinaire et Johary Constellation. L'objectif étant d'impliquer les habitants d'Antananarivo pour qu'ils s'approprient leur ville à travers la conception participative de mobiliers urbains, comme des abribus, des mobiliers pour le marché ou des taxiphones. Le collectif Johary Constellation qui ambitionne de créer à l'avenir aussi une école de design aux normes dans le pays, au-delà de ce " Tana Design Week " qui peut être la première pierre de cet édifice.