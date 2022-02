Madagascar: Productions agricoles - Des formations et des contrôles assurés par le MICC

Avec les vastes terrains que la Grand île possède, le secteur agricole consiste un atout majeur pour l'économie du pays.

Outre la stratégie de mise en place des " Taninketsa indostrialy ",le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) ambitionne de transformer et conserver les productions agricoles. Il veut également mener des actions pour qui améliorent la vie des paysans et des producteurs. En effet, des formations et des contrôles sont assurés par les directions régionales de ce ministère. C'est le cas dans le Menabe et le Boeny.

Lors de ses tournées, le ministre Edgard Razafindra-vahy a toujours plaidé auprès paysans et producteurs de se regrouper dans une association ou coopérative afin de faciliter la coopération avec eux. Cela a été prouvé dans la région du Menabe. Les membres de la coopérative "Fihariantsoa", spécialisée dans la collecte et la vente de produits agricoles, dans le district de Morondava ont bénéficié d'une formation sur la loi régissant les coopératives ainsi que son fonctionnement et sa gérance. Une formation octroyée jeudi dernier par la Direction Régionale de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (DRICC) de Menabe.

Le " Lojy fotsy " ou "Black eyed beans", quant à lui, fait la renommée de la région de Boeny. La DRICC à Boeny a effectué une descente sur terrain pour contrôler la qualité de ce produit d'exportation. " Nous allons vérifier la qualité de produits afin d'assurer un marché stable et durable ", a expliqué DRICC du Boeny. 27 000 tonnes de Lojy fotsy ont été exportées en 2021. Ambato Boeny, Tsaramanan-droso, Anjiajia, Manerinerina, Ambondromamy et Andrano-mamy sont les principales communes productrices.