Madagascar: Bodo Sendraharivola Raharinosy - " La faillite de Miaraka.com me paraît suspecte "

Les acteurs des réseaux sociaux ont réagi avec insistance suite à la faillite présumée de Miaraka.com. Bodo Sendraharivola Raharinosy, une des victimes de cette cessation d'activités en parle.

Comment fonctionnait Miaraka.com, à ne pas confondre avec un fonds de garantie de la même consonance.

Miaraka.com a pour but de promouvoir l'entreprenariat malgache. Ils ont mis en place une plateforme pour réunir les porteurs de projet et les investisseurs en faisant un crowdfunding , puis mettre en place un système de prêt participatif dont le taux varie selon le projet. Il s'agit, en apparence, d'un appui pour les Petites et moyennes entreprises, PME, qui constituent le maillage de notre tissu économique. À priori, une initiative louable.

Pour Millenium Stones, dont je suis la propriétaire, la campagne pour une levée de fonds a été entamée depuis le 26 mars 2021. Malheureusement les fonds promis ne sont pas parvenus vers la société en question malgré le protocole d'accord entre les deux entités.

Que s'est-il alors passé?

Le 18 janvier, Miaraka. com a annoncé un audit interne et par conséquent ses dirigeants mettaient en veille toutes leurs activités. Le 7 février, ils ont annoncé un état financier déficitaire si bien qu'un dossier pour la Procédure collective d'apurement du passif, PCAP, ait été déposé auprès du tribunal de commerce. Ils ont dit en même temps qu'ils procéderaient au remboursement des capitaux de leurs investisseurs. Une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Une lettre morte en quelque sorte. D'où la mobilisation des investisseurs actuellement.

Beaucoup voient dans ces manœuvres dilatoires des actes frauduleux. Partagez-vous ce point de vue?

Je déduirais à une faillite suspecte et déguisée pour s'exonérer de leurs éventuelles sur dettes dont le remboursement du capital de leurs investisseurs. Sur le plan légal et statutaire, c'est une Sarlu, Société anonyme à responsabilité unipersonnelle, dont le U en question, personne ne l'a vu. Mais il y a un PDG qui ne figure pas du tout dans cette société qui est le seul signataire du compte bancaire de Miaraka. com. Tout cela crée des suspicions légitimes.

Comment comptez-vous réagir face à cette situation compliquée?

Nous mettons une pression sur eux pour qu'ils remboursent les gens comme convenu dans le contrat. Pour ma part, c'est pour me dédommager de mon temps après avoir sali mon projet et le nom de ma société. Une question d'honneur, de crédibilité et de notoriété.

N'est-ce pas une lacune du mécanisme de ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi dans ce genre de collaboration?

Ce que vous évoquez est une pratique qui a fait ses preuves d'efficacité partout dans le monde. Pour le cas de Miaraka.com, il s'agit d'une malhonnêteté manifeste d'une personne qui a voulu jouer avec les sentiments des gens. Il est temps de lui rappeler ses obligations.