Madagascar: Guerre Ukraine vs Russie - Le pays pris entre deux feux

Le pays des lémuriens ne peut faire la politique de l'autruche face à l'invasion du territoire ukrainien par les troupes russes.

Répercussions. " Nous espérons que le gouvernement de Madagascar s'engagera auprès de la Russie à respecter la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux de l'OSCE et qu'il s'opposera avec nous à l'agression russe ". C'est en substance, la teneur de la déclaration de Günter Overfeld qui a été publiée hier par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Madagascar. L'ancien ambassadeur et chargé d'affaires de faire remarquer que " les sanctions contre la Russie, la hausse des prix et la chute des marchés boursiers auront également des répercussions sur l'Allemagne et à Madagascar ".

Putsch militaire. Une manière diplomatique de dire qu'Antananarivo ne peut fermer les yeux sur ce qui se passe à Kiev où Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne à " prendre le pouvoir ". Un appel à un putsch militaire contre le président Volodymyr Zelensky qui a été élu haut la main avec 73,2% des voix le 20 mai 2019. Face à la guerre Ukraine vs Russie, Madagascar risque d'être pris entre deux feux.

Union Africaine. Quand bien même Madagascar ne se serait pas encore prononcé sur la crise entre l'Ukraine et la Russie, le président Andry Rajoelina s'alignera probablement sur la position de l'Union Africaine qui a fait savoir par la voix du président en exercice de l'UA et président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat " leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine ". Les deux personnalités africaines " appellent la fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine "

Cessez-le-feu. Le président en exercice et le président de la Commission de l'Union Africaine " exhortent les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations Unies, afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire, pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde ".

Veto russe. A propos des Nations Unies, les Etats-Unis et l'Albanie ont demandé un vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution condamnant fermement l'invasion de l'Ukraine et réclamant le retrait immédiat des troupes russes. Le vote prévu hier à 20 h GMT (23 h heure malgache) devait se heurter immanquablement au veto russe. Après le rejet prévisible de la résolution, une mise au vote d'un texte similaire devrait suivre à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Ambassade malgache. Quoique les résolutions de l'assemblée générale soient dépourvues de caractère contraignant, le vote de ce texte similaire aura le mérite de connaître la position sur la guerre en Ukraine des différents Etats. Y compris Madagascar qui a d'ailleurs une ambassade en Russie et dont la juridiction comprend justement l'Ukraine. Un pied par-ci, un autre par-là pour la chargée d'affaires malgache Judith Denise Tafangy qui attend sans doute la position officielle de Madagascar par rapport à ce conflit armé où " ny maha-Russe tsy hobiana, ny resy tsy Ukraine ", pour reprendre le post d'un internaute qui fait le buzz, mais pas la guerre.