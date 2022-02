Madagascar: Roland Ratsiraka sur les cyclones - " Mauvaise coordination des actions de l'Etat "

Le député de Toamasina I Roland Ratsiraka a tenu une conférence de presse, hier, au Kudeta, à l'hôtel Carlton. Il a convié, à cette occasion, les natifs des régions touchées par le cyclone tropical Emnati résidant dans la capitale.

Ces derniers ont déploré les dégâts occasionnés par ce cyclone. Ils ont cité, entre autres, la gestion des dons qui laisse à désirer et l'agriculture qui a été ravagée, tout en signalant au passage le manque de semences. Joint au téléphone, le maire de Mananjary a remercié Roland Ratsiraka pour sa visite et ses aides. D'après le maire, la réhabilitation est sur la bonne voie chez eux. De son côté, le député Roland Ratsiraka, a fait savoir que " ce n'est pas le rôle du président de distribuer le riz. Cela relève plutôt du BNGRC, d'un ministre ou d'un directeur ". Et de marteler que " les actions de l'Etat sont mal coordonnées ".

Soutien moral. Cet élu estime, en outre, qu'il faudrait penser au plus vite à la réhabilitation des toitures des écoles, des hôpitaux et de certains sites d'hébergement. Par ailleurs, il pense que " ce qui est important, c'est le soutien moral aux sinistrés ". Sans pour autant minimiser les autres aides. Il a ainsi cité que Emnati est passé à Mahanoro, Nosy Varika, Mananjary, Vohipeno et Farafangana, pour ne citer que ces districts.

Sur ce point notamment il a indiqué qu'" à chaque arrivée de cyclone, le gouvernement a exprimé le même message qui fait paniquer tout le monde et surtout aux endroits dont il est certain que le cyclone ne passera pas ". Sur un tout autre sujet, il a parlé politique, notamment des élections, jugeant que la refonte totale de la liste électorale est primordiale. Il a aussi invité les élus à être plus sobres. " Ce n'est pas admissible qu'un élu se comporte d'une manière impensable ", a-t-il soutenu.