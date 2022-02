Madagascar: Un monde incertain après la fuite en avant de Poutine

L'actualité vue par le bout de notre lorgnette malgache aura été marquée par deux faits bien différents. L'entrée sur le territoire du cyclone Emnati a ravivé l'appréhension de tous les Malgaches déjà traumatisés par la situation chaotique engendrée par Batsirai.

Le météore a ravagé les contrées qu'il a traversées, mais a eu un effet moins dévastateur que son prédécesseur. Les précipitations ont provoqué des inondations, les dégâts matériels ont été importants. Le BNGRC a parfaitement rempli son rôle. L'évacuation des personnes à déplacer s'est faite dans le bon ordre et leur placement dans les sites d'hébergement n'a posé aucun problème.

Elles ont bien été prises en charge par les équipes sur place. Le bilan des dégâts causés par ces cyclones est très lourd et son évaluation aura lieu dans quelque temps, mais on sait que la facture sera, comme on dit familièrement, très salée. Les services météorologiques surveillent de très près les systèmes qui sont en formation dans l'Océan Indien et la Grande île n'est pas à l'abri d'une nouvelle menace cyclonique.

Le drame vécu par la population du Sud-est n'a pas occulté les péripéties d'une vie politique marquée par différents scandales. Ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux et la tempête provoquée n'est pas prête de se calmer. Le contexte ne peut pas faire oublier la situation sanitaire. Celle-ci semble s'être nettement améliorée selon les dires du ministre de la Santé. La pandémie de Covid-19, si elle n'est pas endiguée, se trouve contenue dans des limites raisonnables. Le nombre de décès a nettement diminué. La campagne de vaccination qui a repris de plus belle en est certainement la cause.

Les Malgaches, comme tous les habitants de la planète, ont été cueillis à froid par la nouvelle de l'entrée des troupes russes en Ukraine. L'événement s'est déroulé assez loin de Madagascar, mais il est lourd de conséquence pour le monde entier. La crise qui couvait depuis plusieurs mois va avoir des conséquences dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Les Européens et les Américains ont été surpris par la décision de Vladimir Poutine.

Le président Emmanuel Macron qui a tout fait pour que le problème se règle sur le plan diplomatique a dû déchanter. Le président russe n'a été convaincu par aucun des arguments du Chef de l'État français. Le maître du Kremlin a continué obstinément son objectif, celui de mettre au pas les Ukrainiens. Les combats se sont déroulés dans tout le pays. La réaction occidentale a été moins frontale et elle se situe sur les plans économique et diplomatique. Les sanctions qui seront appliquées sont sévères et vont affecter l'appareil économique de la Russie.

Le Chef de l'État russe ne semble cependant pas en être affecté et il se dit décidé à aller jusqu'au bout. Son acte suscite la réprobation de la communauté internationale. Il a cependant le soutien de la Chine, de Cuba, de la Corée du Nord et de l'Iran. Tout le monde attend la suite des événements avec inquiétude. Le monde est devenu incertain et le retour de la guerre froide n'est pas à exclure.

Madagascar est préoccupée par ses problèmes économiques et climatiques, et elle aura beaucoup de difficultés à remonter la pente. Il faudra que se réalise une union sacrée pour y parvenir. Elle sera affectée également par les événements graves qui se déroulent en Europe en ce moment. Le monde entier suit de près l'évolution de la situation en Ukraine et attend l'effet des sanctions qui vont être appliquées à la Russie. Mais nul ne sait jusqu'où ira la fuite en avant de Vladimir Poutine. C'est un avenir incertain qui est en train de se dessiner.