Cote d'Ivoire: Décentralisation/Développement local - Le district des Lagunes prêt à soutenir les projets des jeunes

La jeunesse occupe une place de choix dans la politique de développement local du District autonome des Lagunes. Vendredi 25 février 2022, en visite à Adzopé, capitale de La Mé (une des régions du district autonome des Lagunes), le ministre-gouverneur l'a indiqué au cours d'une rencontre à la Maison de la culture, en présence du préfet de région, préfet du département d'Adzopé, Andjou Koua.

"Tout jeune qui désire se mettre au travail dans le District autonome des Lagunes, aura de quoi s'occuper et se prendre en charge. Dans le cadre de la réalisation des projets du District, je voudrais donc faire la promotion des entreprises locales. Elles seront prioritaires dans l'exécution des projets", a indiqué Lohoues Essoh Vincent, face aux personnalités de la région présentes, dont le maire, Pr Amonkou Antoine et le député d'Adzopé sous-préfecture, Assikoi et Annépé.

Lohoues Essoh a expliqué, à juste titre, qu'il accorde une place importante aux jeunes, mais aussi aux femmes. "Il ambitionne de faire de la lutte contre le chômage des jeunes et l'autonomisation des femmes, son cheval de bataille. Et pour atteindre cet objectif, il a décidé d'adopter une approche consistant à privilégier les entreprises dirigées par les jeunes dans le processus d'attribution des marchés du District autonome des Lagunes", rapporte une note officielle émanant de cette entité.

Au-delà des jeunes et de la gent féminine et après avoir souligné le rôle primordial que jouent les districts autonomes dans le développement local, il a appelé l'ensemble des forces vives, les fils et filles de la région de La Mé à faire preuve de solidarité et de fraternité pour un développement harmonieux des différentes localités du District. "C'est pourquoi j'en appelle à l'union de tous les fils et filles du District Autonome des Lagunes", rapporte le communiqué.

Au nom des populations venues nombreuses prendre part à la rencontre, de la région de La Mé, le Professeur Amonkou Antoine, maire de la commune, s'est réjoui de la visite du ministre- gouverneur dans la capitale de la région de La Mé. Il a également ajouté qu'il a bon espoir que les autorités du District ont à cœur la consolidation des acquis, au sein des collectivités décentralisées. Pour lui, il s'agit "d'améliorer les conditions de vie des populations".

Les Grands Ponts, l'Agnéby-Tiassa et La Mé sont les régions qui constituent le District autonome des Lagunes, avec une superficie de 22 817 km2 et une population estimée à deux millions d'habitants. Le ministre-gouverneur a été nommé le 18 juin 2021, par le Chef de l'État, Alassane Ouattara.