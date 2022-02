Cote d'Ivoire: Pour incivisme routier - 35 chauffeurs traduits devant la commission de retrait de permis de conduire

La Commission Spéciale de Suspension et de Retrait du Permis de Conduire a procédé, le jeudi 23 février 2022, au 5ème étage de la Tour C au Plateau, à l'analyse de 35 dossiers.

Présidée par M. Kouakou Etienne, Directeur de la Coordination et de la Gestion Intégrée des opérations à la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation, la commission a condamné 30 chauffeurs pour non respect du code de la route ayant occasionné des accidents.

Ainsi, sur les 35 dossiers analysés dont 17 relatifs aux accidents corporels, 11 aux accidents mortels, 02 aux accidents matériels et 05 pour autres infractions, ayant occasionné au total 14 tués et 24 blessés, 22 ont écopé de sanctions fermes.

"Je savais que celui que je venais de cogner était sous la voiture mais je l'ai traîné parce que je voyais la foule venir dans ma direction", a déclaré D.A dans son audition. Il est impliqué dans un accident qui a fait un mort au niveau du boulevard de la Paix.

Dans toute la rigueur des règles de la route, les membres de la commission ont décidé à l'unanimité d'un retrait pour 20 ans ferme du permis de D.A. 03 autres chauffeurs ont été sanctionnés de la même peine. Les sanctions vont de 01 mois à 20 ans ferme. 07 ont pu bénéficier d'un sursis et un permis a été restitué.

"Les effets des travaux de la commission se font de plus en plus sentir en termes d'impact réel sur l'amélioration de la sécurité routière", soutient M. Kouakou Étienne. Pour lui, chaque fois qu'un permis est retiré à un mauvais chauffeur c'est une route de plus en plus sûre qui est offerte aux usagers.