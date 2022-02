Cote d'Ivoire: Financement des projets agricoles - La Bidc apporte un appui de 33 milliards de FCfa

Le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Banque d'Investissement de la Cedeao et la République de Côte d'Ivoire, représentés respectivement par le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly et le vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), Mabouba Diagne, ont signé un accord de prêt portant sur le financement de deux projets.

Le premier porte sur le Pôle Agro-Industriel dans le Nord (2Pai-Nord). Le second concerne la construction d'une digue de retenue d'eau pour l'irrigation de parcelles rizicoles sur le site de Sangola à M'Bengué.

D'un coût d'environ 33 milliards de FCfa, le financement de la Bidc de ces projets ont pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'augmentation substantielle des revenus des producteurs, ciblent directement les exploitations familiales comme bénéficiaires et au-delà, l'ensemble des acteurs des filières agricoles, notamment les exploitants d'unités de transformation.

Adama Coulibaly a salué la contribution de la Bidc pour ce financement qui ont un intérêt majeur pour l'Etat ivoirien, en raison de leur potentiel en matière d'accroissement de l'offre de produits agricoles.

Au dire du ministre, ils s'inscrivent bien dans le cadre du Programme National d'Investissement Agricole (Pnia) 2018-2025.

Saisissant cette opportunité, le ministre a rappelé la qualité et la vitalité des relations de coopération qui ont toujours existé entre la Bidc et la Côte d'Ivoire, à travers le déploiement de financements importants, dont le niveau a atteint 150 milliards de FCfa avec plus de 75 milliards de FCfa de financement en phase d'approbation dans divers secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures routières, etc.

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, a félicité les partenaires financiers qui interviennent au bénéfice de ce projet.

Mabouba Diagne a pour sa part félicité le gouvernement ivoirien qui s'est engagé dans un programme national d'investissement agricole de deuxième génération qui vise à promouvoir les investissements publics et privés dans le secteur pour les huit prochaines années.