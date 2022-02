Cote d'Ivoire: Exposition - Les "Good vibrations" de Jisbar sur les cimaises à ART Time

De San Francisco à Londres, en passant par Taipei, Venise, Paris, Dubai, le travail du jeune artiste peintre français, Jisbar, est exposé dans de nombreuses galeries à travers le monde.

Pour sa première sortie solo en Afrique, c'est la galerie Art Time, sise à Cocody qui accueille le peintre pour une exposition dénommée "Good Vibrations" qui s'est ouverte le 25 février pour se refermer le 10 mars prochain.

" J'ai exposé aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, et l'Afrique est une grande première moi. Aujourd'hui, Art Time m'a donné l'opportunité d'exposer à Abidjan et c'est avec plein d'émotions que je viens sur place pour rencontrer les gens, découvrir l'univers africain. Je suis vraiment heureux, j'ai vécu au Pays-Bas et aujourd'hui au Portugal. C'est donc un univers complètement diffèrent. De voir des gens sur place, comprendre les coutumes, les cultures, l'art et le langage du pays,c' est pour moi une grande expérience qui va enrichir ma créativité ", a confié l'artiste peintre à l'ouverture de l'exposition.

30 œuvres, dont 20 faites sur toiles et 10 sur papiers, constituent les créations exposées à Art Time. " Cette exposition a été conçue spécialement pour la Côte d'Ivoire. Vous verrez des toiles qui laissent transmettre des symboles ivoiriens comme l'éléphant, la banane, la basilique, des auto-collants de marques ivoiriennes et un hommage au Président Félix Houphouët-Boigny à qui j'ai dédié deux tableaux. Un premier avec son image et un autre créé à partir d'une image du président américain, John Kennedy, avec en toile de fond, une lettre que lui a adressée le président Houphouët ", a-t-il expliqué.

Jisbar est célèbre dans le monde entier pour avoir été le premier artiste à réinterpréter des chefs-d'œuvre de l'art classique tels que Mona Lisa, Frida Kahlo, Klimt ou Warhol dans son propre style Pop et Street Art. Ce mélange saisissant d'influence a façonné son identité.

Ces œuvres s'enrichissent de mots et de slogans, de chiffres et de codes qui aident à créer une nouvelle histoire à décrypter. En somme, chaque personne qui regarde les œuvres de Jisbar trouve ses propres indices et sa propre interprétation.

" J'espère que tous ceux qui viendront recevrons de bonnes vibrations comme l'indique le titre de l'exposition de la couleur des tableaux des messages et les échangent qu'on aura ", a espéré l'artiste qui compte pleinement profiter de son séjour en Côte d'Ivoire.