Afrique: Basket - Ligue Analamanga - L'équipe au grand complet

C'est parti. Le nouveau comité directeur de la ligue Analamanga de basket-ball a officiellement pris ses fonctions, hier. La passation de service entre l'ancienne et la nouvelle équipes s'est tenue, hier, à Ankorondrano.

Les défis sont énormes pour la nouvelle équipe présidée par Andriatsima Ravelo Heriniaina dont la grande partie des membres ne sont pas nouveaux dans l'administration du ballon orange malgache pour ne parler que de Cyrille Rasolarijaona, Bayard Razafindralambo et Randria Aimé dit Mémé. La ligue Analamanga regorge le plus de licenciés et de clubs au pays et veut redynamiser et redorer le blason de cette discipline. " Nous appelons les personnes de bonne volonté dans le monde du basket à nous tendre la main, car la promotion et le développement de notre discipline est l'affaire de tout le monde ", a expliqué le nouveau président.

Pour le mandat quadriennal, la ligue axe surtout ses programmes sur le basket-ball de proximité à partir des quartiers, des communes et au sein des districts. " La fédération est là pour vous soutenir et les portes sont grandement ouvertes. Les membres de la ligue sont invités à prendre part aux réunions au niveau fédéral pour qu'ils puissent s'imprégner davantage et acquérir des expériences ", a souligné le président de la Fédération malgache de basket-ball, Jean Michel Ramaroson dit Mika.

Les membres du bureau

Président: Andriatsima Ravelo Heriniaina

Manager général: Razafitrimo Honty

Vice-président par intérim: Rasolofoson Cyrus

Secrétaire-général: Ratovonjanahary Haingo

Trésorier : Njatonirainy Jean Diano

CRA: Rakotonandrasana Ernest

Secrétaire-exécutif: Randriamiadana Nathalie

Conseillers : Razafindralambo Bayard, Randria Aimé, Razafy James Jerry, Ranaivozanany Élie, Raveloson Partie, Andriambololona Tefy, Rabearizafy Ando, Rakotondrabe Tojo, Iandry Razakatiana.