Congo-Kinshasa: Maniema - 3e jour de grève dans les écoles primaires publiques de Pangi

Les enseignants de toutes les écoles primaires publiques du territoire de Pangi, au Maniema, sont en grève depuis jeudi 24 février.

D'après un membre du syndicat Syeco, Sengi Kalinde Joseph, ces enseignements réclament le payement de leurs primes de gratuité du mois de décembre 2021, le payement des salaires des enseignants actifs mais non encore payer par l'état, appelés " NP et NU " dont le paiement est prévu dans les frais dits " de solidarité ", et enfin le payement des arriérés des frais de fonctionnement de leurs écoles pour les mois de mars, août et novembre 2021.

Pour le représentant adjoint du Syeco à Pangi, les enseignants de ce territoire conditionnent la reprise des activités par la réponse à leurs revendications :

" Partout ici il n'y personne qui est venu à l'école et les enfants sont rentrés à temps et cela jusqu'à nouvel ordre. Nous disons que on ne doit plus reculer trop c'est trop. Donc, le gouvernement doit faire le tout pour résoudre les problèmes. Dans le cas contraire nous allons considérer cette année chez nous comme une année blanche car on n'acceptera plus de retourner si on ne parvient à résoudre ces trois problèmes là-bas ".