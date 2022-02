Algérie: Le MAE affirme son souci à assurer la sécurité des membres de la communauté nationale en Ukraine

Alger — Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé vendredi qu'il continue de suivre les développements de la situation en Ukraine et affirme son souci à garantir la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays à travers l'ambassade d'Algérie à Kiev et en coordination avec les ambassades d'Algérie à Warsaw (Pologne) et Bucarest(Roumanie).

Le ministère rappelle le numéro vert gratuit mis à la disposition des membres de la communauté nationale établis dans ce pays pour entrer en contact avec l'ambassade d'Algérie à Kiev : 0800- 500068", en plus du numéro vert 021 50 45 00 qui a été créer au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a conclut la même source.