Afrique: Prix découvertes RFI - Les lauréats 2020 et 2021 en concert à Paris

Les artistes Waye, de la République du Congo, gagnant du Prix Découvertes RFI 2020, et son successeur Alesh, de la République démocratique du Congo (RDC), lauréat 2021, se sont produits sur la scène du studio mythique 104 de la Maison de la Radio France et de la Musique, à Paris.

En respect de la jauge sanitaire, Radio France internationale (RFI) a organisé un concert unique pour les deux lauréats des trente neuvième et quarantième éditions du Prix Découvertes RFI, le 24 février, à 19h, à la Maison de la Radio et de la Musique.

Par le biais d'une émission spéciale sur la toile et devant une forte assistance en présentiel, cette mise en avant de nouveaux talents musicaux du continent africain a permis aux deux lauréats, à la fois de recevoir leurs trophées respectifs, et d'exposer largement leur fresque musicale.

Succédant dignement aux trois artistes congolais de Brazzaville ayant déjà gagné le concours dans les années 1980, à savoir Casimir Zoba dit Zao, Mav Cacharel et Nzongo Soul, Waye est monté le premier sur le podium, en artiste aguerri, prêt, avec ses musiciens, à peindre le mixage musical de la rive droite du fleuve Congo.

L'artiste rappeur/chanteur ayant eu ses premiers pas au sein du groupe Bones Clique, devenu par la suite Révélation masculine au Beet streat Awards en 2016 et Prix Beat Street Awards dans la catégorie Mixtape urbaine en 2017, s'est métamorphosé et a livré au public un travail riche en couleurs qui a convaincu et enflammé les mélomanes d'un soir.

Le concert de Wayé en solo, initialement prévu courant 2021, n'avait pas pu se tenir à cause de la covid-19. Pour ce 24 février, extrait de son répertoire, il a interprété entre autres Mbok'Oyo, sorti en décembre 2019, avec lequel il s'était inscrit au Prix Découvertes RFI, pour terminer par Soulard de Zao. " Un clin d'œil à nos aînés qui ont abattu un vrai travail nous permettant d'être là aujourd'hui sur des scènes mythiques ", a-t-il confié à la presse à l'issue de sa prestation.

Comme pour l'ordre des lauréats au prix découverte RFI, Alesh a succédé sur scène à Waye. De son vrai nom Alain Chirwisa, Alesh est un artiste musicien, rappeur engagé et auteur-compositeur originaire de la ville de Kisangani, en RDC. Il est donc le deuxième congolais, du côté de la rive gauche du fleuve Congo, à remporter ce prix après Céline Banza en 2019.

Sur scène, Alesh a assuré à son tour une prestation réussie. De lui, le public a retenu son franc-parler et ses textes acérés qui interpellent et revendiquent quand il le faut, un artiste engagé pour la défense des sans-voix pour dénoncer la mauvaise gestion de la société ainsi que fustiger certains vices devenus normaux pour la population. Dès l'âge de 15 ans, il avait découvert, à travers le micro, un grand instrument de prise de parole et s'était lancé ainsi dans la chronique et la critique musicales à la Télévision nationale congolaise, aux côtés de Freddy Saleh.

À la presse, Alesh a tenu ces propos : " Aujourd'hui, étant considéré comme un modèle au Congo, il est important pour moi de commencer à raconter mon histoire. Je me suis dit qu'il serait important d'enseigner tous nos drames à nos enfants, et de commencer par les plus jeunes. J'avais le choix entre écrire un livre et sortir un film, ou mettre sur pied ce projet de BD ".

Pour l'instant, c'est sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique qu'il a choisi de laisser ses traces.

Tous les deux artistes scandent en chœur : " Espoir et persévérance ! "

À propos, le Prix Découvertes RFI est organisé annuellement en partenariat avec la Sacem, l'Institut français, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Unesco. Il est l'occasion de mettre en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain et jouit maintenant d'une vraie notoriété à travers le monde. RFI et ses partenaires sont des acteurs engagés auprès du lauréat qui bénéficie de 10 000 euros, d'une tournée en Afrique et d'un concert à Paris. Outre son prix, ils lui offrent un soutien professionnel, une promotion sur leurs antennes, leurs sites web.

Son jury, composé de professionnels, est chaque année présidé par une personnalité. De Jacob Desvarieux à Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Passi, Richard Bona, Asalfo, Fally Ipupa, Lokwa Kanza, les présidents du Prix Découvertes RFI apportent leur caution et leur expérience à son rayonnement.

Au fil des années, ce prix a récompensé des artistes aussi divers et talentueux que Tiken Jah Fakoly (Côte d'Ivoire), Rokia Traoré (Mali), Didier Awadi (Sénégal), Amadou et Mariam (Mali), Maurice Kirya (Ouganda) ou le regretté N'Zongo Soul (Congo).