Afrique: Une "Pastorale de la Mémoire" pour célébrer le travail des missionnaires en Afrique

Cotonou — "L'œuvre missionnaire a été la graine d'où a germé le clergé africain et des générations entières de chrétiens convaincus, dont la vision et l'action ont contribué à faire de notre Église en Afrique, une Église capable d'enrichir de ses dons toute l'Église universelle. Le Père Basil Soyoye, prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA) en est convaincu dans un témoignage donné à l'Agence Fides. Le missionnaire rappelle que "les premiers missionnaires en Afrique ont été les pierres angulaires de l'évangélisation, ils ont accompli un travail extraordinaire. C'est précisément à eux qu'est dédié le projet "Mémoire de l'Afrique catholique", que Père Basile a lancé au Bénin avec le soutien de sa communauté, en juin 2021 (voir Fides 25/01/2022).

Le père Soyoye, 57 ans, d'origine nigériane, après 24 ans de sacerdoce dans différents territoires de mission, a décidé de promouvoir cette initiative de collecte des archives de l'Église sur le continent africain qui s'inscrit dans un contexte plus large : les 160 ans d'évangélisation du Bénin et plus généralement de l'Afrique de l'Ouest. "En ce siècle et demi de présence - explique le religieux à Fides - l'Église catholique a contribué à la construction et a eu une grande influence dans les secteurs sociaux de l'éducation, de la santé, de la politique, de la formation des consciences, de la culture de la paix. Par conséquent - poursuit-il - construire progressivement des archives numériques au niveau de l'Église locale d'Afrique, signifie s'engager dans une véritable 'pastorale de la mémoire', qui consisterait à recueillir le témoignage de vie des Évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses, qui sont encore vivants sur le continent".

La phase de collecte des données est suivie du traitement et de la mise à disposition des données collectées. "Elles seront également diffusées par les stations de radio catholiques et divers autres médias", rapporte le père Basil.

"Le sens de l'esprit missionnaire est très vivant en Afrique", dit le missionnaire SMA. En poursuivant les structures de l'Église, il y a aussi le service irremplaçable rendu par les fidèles laïcs et les catéchistes, témoignant de l'Évangile et partant d'une identité chrétienne profondément enracinée, ouverte au dialogue et à la confrontation. "Le défi des prochaines décennies sera rappeler à l'Eglise africaine l'importance de la mission et de l'évangélisation, dans une société traversée par la sécularisation et la modernisation", conclut-il.