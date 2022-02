Sénégal: Elections législatives - Une proposition de caution de 5 à 15 millions de FCfa

À cinq mois des élections législatives, le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a recueilli, hier, les avis consultatifs des acteurs du processus électoral. L'État va s'appuyer sur les propositions émises pour fixer le montant de la caution. Ce, 150 jours avant la tenue des législatives prévues le 31 juillet prochain.

Le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a donné, hier, des gages par rapport aux dispositions que l'État doit prendre en fonction des propositions des acteurs politiques pour fixer le montant de la caution pour les législatives. Elle varie entre 5 et 15 millions de FCfa. Rappelons que la caution pour la participation aux législatives de 2017 avait été fixée à 15 millions de FCfa. Le Ministre présidait, hier, une rencontre dans le cadre des avis consultatifs pour la fixation de la caution à verser pour les législatives. Elle a enregistré la présence des responsables de partis politiques légalement constitués, de coalitions de partis et de personnalités indépendantes.

Antoine Félix Diome a salué, à l'issue des échanges, l'esprit de sérénité qui a prévalu durant leurs travaux, rappelant que cette rencontre répond à une exigence du Code électoral, notamment en ses articles L175 et R80. Elle traduit, selon ses propos, une double logique. Celle d'une tradition de discussion avec tous les acteurs du processus électoral et celle du respect de la loi électorale. Il a aussi rappelé que la caution est une condition prévue par la loi pour la recevabilité des candidatures. " Ces discussions ouvertes sur tous les sujets concernant les élections vont nous aider à prendre la meilleure décision par rapport à la fixation du montant. Je puis vous assurer que l'État va prendre en compte les positions des uns et des autres. Toutes les parties ont émis des idées bien argumentées. Cette diversité d'idées est enrichissante et permet de renforcer nos acquis démocratiques ", a indiqué le Ministre.

M. Diome a fait savoir, à cet effet, que son Département va publier, conformément à la loi électorale, un arrêté qui va déterminer le montant 150 jours avant les élections législatives prévues le 31 juillet prochain. " Un arrêté sera publié à bonne date. La confrontation d'idées peut être une source de tension, mais je ne doute pas que notre sens des responsabilités sera le dénominateur commun qui va éclairer les décisions que nous allons prendre ", a-t-il soutenu. Il s'est aussi félicité du compromis dynamique qui reflète, à ses yeux, l'intérêt que les acteurs politiques portent à la démocratie et au dialogue. Chaque pôle ou coalition de partis politiques (majorité, opposition, non-aligné) a eu droit à trois représentants. Les partis n'appartenant à aucun de ces pôles, de même que les entités regroupant des personnes indépendantes, ont été, chacun, représentés par une seule personne.

Les acteurs politiques favorables à la baisse du montant

La majorité des acteurs politiques qui ont pris part à la rencontre d'hier avec le Ministre de l'Intérieur sur la fixation de la caution pour les prochaines élections législatives, sont pour la baisse du montant.

" Nous estimons que cinq millions de francs Cfa, c'est raisonnable et à portée de tous les candidats aux législatives. Nous sortons des locales, il sera difficile aux acteurs, notamment les indépendants, de mobiliser une somme qui va au-delà en l'espace de six mois ", indique Pape Diop, un des représentants du pôle des non-alignés. Pour lui, avec le maintien du parrainage pour les législatives, des partis politiques risquent de faire face à des charges insupportables.

Quant à Saliou Sarr, coordonnateur national du mouvement " Taxawu Sénégal ", il souligne : " Nous avons tenu d'abord à saluer le respect des dispositions du Code électoral par le Ministre de l'Intérieur qui a invité tous les acteurs politiques à une réunion ". Poursuivant, il met le focus sur la tendance baissière de la caution qui est passée de 20 millions de francs Cfa en 2012 à 15 millions en 2017. " Nous estimons que c'est l'occasion d'appliquer les recommandations de la dernière mission d'évaluation du processus électoral qui demande de maintenir la caution à des niveaux plus raisonnables pour éviter de bloquer des candidatures ", rappelle-t-il. L'autre point réside, selon M. Sarr, au niveau du système de parrainage qui viole, à ses yeux, le droit légal des partis politiques. " Il y a 33 500 électeurs parrains pour au minimum 300 partis. Le Sénégal ne compte pas sept millions d'électeurs. Il y a lieu de trouver une meilleure solution par rapport à ce système qui constitue une boîte noire pour l'opposition ".

Ousseynou Kâ, de la coalition " And Liguey Sunu Gokh ", abonde dans le même sens. Il précise : " Nous nous réjouissons que le Ministre de l'Intérieur nous ait écoutés, mais nous l'exhortons à souscrire à notre proposition, car l'absence de fonds pour participer à la compétition électorale pousse certains acteurs au blanchiment d'argent et aux pratiques illégales ". Dans la même veine, il demande à l'État de surseoir au parrainage cette année. " C'est une exigence de la loi, mais le contexte a changé. Nous sommes dans un contexte contentieux, des recours se poursuivent ", ajoute-t-il.

Pour la mouvance présidentielle, le choix pour une caution à 15 millions de francs Cfa semble être la meilleure option en vue de répondre aux défis de l'organisation matérielle et technique des élections. Pour Marcel Ndiaye, porte-parole du jour, cela contribuera à renforcer la fiabilité du scrutin et à éviter la floraison de candidatures aux prochaines échéances électorales. " Malgré la caution de 15 millions et le système de parrainage, nous nous sommes retrouvés avec 47 listes électorales lors des dernières législatives. Nous tenons au respect du jeu électoral, mais il faut que la sélection soit bien organisée ", fait-il savoir à l'issue de la rencontre. Pour ce qui est du parrainage, M. Ndiaye signale que la mouvance présidentielle est ouverte à tout débat sur la question.