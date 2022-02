Cote d'Ivoire: Chambre de commerce - Le département pesage certifié Iso 9001 version 2015

Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), Faman Touré, a officiellement reçu, le vendredi 25 février 2022, à Abidjan-Plateau, le certificat iso 9001 version 20215 du département pesage et certification des poids de cette institution.

Le département pesage et certification des poids de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été certifié Iso 9001 version 2015, en 2021 par la société SGS. Pour le président de la Cci-ci, Faman Touré, ce certificat est la preuve de la démarche qualité engagée par son institution depuis 2012. " L'activité de pesage des marchandises générales transitant par le cordon douanier à l'importation et à l'exportation de la Cci-ci est régie par le décret n°2001-695 du 31/10/2001. Ce pesage est effectué par un service de peseurs jurés, et donne lieu à la délivrance d'un certificat de pesage faisant foi ", dit-il.

Le président de la Cci-ci a relevé que cette certification est basée sur trois axes stratégiques de qualité à savoir l'utilisation d'infrastructures modernes et homologuées pour la détermination des poids des marchandises par des agents assermentés, l'utilisation des ressources humaines compétentes et intègres pour garantir aux opérateurs économiques et à l'Etat, le poids réel, et l'intégration de la gouvernance par les TIC pour sécuriser les données et les transmettre en temps réel ainsi que la fourniture de statistiques fiables.

Les différents sites de pesage a rappelé Faman Touré, sont : Abidjan-Plateau, Boulevard de l'indénié, le site opérationnel ; San Pedro, Boulevard du port ; Bouaké, Délégation régionale de la Cci-ci (quartier commerce) ; Ouangolodougou, Poste des douanes (frontière Burkina Faso) et Pogo, Poste des douanes (frontière Mali). Il a félicité l'ensemble du personnel de la Cci-ci et, spécifiquement, l'équipe projet dont la qualité du travail accompli a permis l'obtention de cette certification. Mais aussi la société SGS et la Qualitas qui ont œuvré à l'aboutissement de ce projet.

Par ailleurs, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a invité les entreprises à aller vers la qualité en se faisant certifier. " On ne vous donne pas la certification tant que certaines procédures ne sont pas respectées. Nous sommes à la disposition des entreprises qui sont intéressées pour qu'on puisse ensemble mutualiser les moyens afin de les accompagner dans un cadre formel ", a conclu Faman Touré.

La représentante de la société SGS, Mme Marina Gbalezeré a félicité l'ensemble du personnel de la Cci-ci pour cette certification. " C'est, en effet, grâce à votre engagement dans l'élaboration et la mise en œuvre des dispositions du système de management de la qualité, que ce certificat a été délivré ", a-t-elle déclaré, soulignant que la Cci-ci fait désormais partie des entreprises ivoiriennes qui font de la satisfaction du client et des parties intéressées pertinentes, un gage de performance.

Selon elle, le certificat remis ce jour, sera soumis à des outils de surveillance annuels et à un audit de renouvellement dans trois ans. " Nous vous invitons à entretenir et à maintenir votre système de management de la qualité dans l'amélioration continue des performances ", a exhorté Mme Marina Gbalezeré.

Mais avant, Bilé Jacob Kangah, a rappelé que le pesage et la certification des poids sont dévolus à la Cci-ci par décret de l'Etat de Côte d'Ivoire depuis 2001. Ce qui permet de superviser une centaine de ponts bascules sur l'ensemble territoire national, pour produire annuellement 15 000 certificats de poids à partir d'environ 40 000 tickets de pesage concernant le café-cacao, le coton, le cajou.

Selon lui, les exigences de la norme Iso 9001, permettent aux entreprises d'être plus performantes, d'avoir une approche des risques et des opportunités internes et externes. Aussi, dit-il, dans un système de management de la qualité, on identifie les dysfonctionnements et on recherche l'amélioration continue, selon une méthodologie et des outils normés.