Ile Maurice: Affaire St Louis - Dix jours d'échanges fructueux entre enquêteurs danois et ceux de l'ICAC

Il semblerait que l'enquête sur l'affaire de la centrale St-Louis, menée par l'Independant Commission Against Corruption (ICAC) avance. Il y a dix jours, les enquêteurs danois ont déposé leurs valises à Maurice en vue d'un échange d'informations sur ce dossier.

Cette délégation danoise comprend non seulement une équipe d'enquêteurs mais également une équipe légale. C'est dans le secret total qu'ils ont apporté leur expertise et leur soutien au dossier et que des informations ont été échangées des deux côtés afin de mettre à jour ce dossier complexe.

Selon nos informations, l'affaire de la centrale St-Louis est le plus gros cas de corruption portant sur des contrats de Procurement que les enquêteurs danois aient eu à élucider. Une équipe de la commission anticorruption avait fait le déplacement au Danemark, le 26 octobre 2020, dans le but d'apporter des éléments additionnels aux allégations de corruption et de pot-de-vin entourant le projet de mise en place de turbines pour cette centrale électrique et au coût de Rs 4,3 milliards.

Un Joint Investigation Team Agreement sous l'égide de l'Union européenne, en collaboration avec l'European Union Agency for Criminal Justice Corporation, a été signé par toutes les parties. La Mutual Legal Assistance a été établie afin de faciliter la tâche des enquêteurs danois comme mauriciens. C'est à travers les preuves récupérées au Danemark que l'enquête sur l'affaire de la centrale St-Louis a pris une nouvelle tournure.

"Brouiller les pistes"

Les enquêteurs se penchent sur plus d'une cinquantaine de noms codés figurant sur le serveur saisi chez PadCo Ltd, de même que dans les courriels. Selon nos informations, il y aurait plusieurs autres personnes, qui auraient engrangé des bénéfices sous les contrats alloués à cette compagnie dont le directeur est Philippe Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun. Les noms de code ont été utilisés afin de ne pas remonter jusqu'à eux. Selon une source proche du dossier, à mesure que l'enquête avance, c'est comme une boîte de Pandore que l'on ouvre, le département de Forensic déchiffrant à chaque fois un nouvel élément lié à une personne.

Au fur et à mesure que les noms de code seront élucidés, des interrogatoires et des arrestations seront à prévoir, comme hier, celle de Chavan Dabeedin, Renewable energy and Strategic projects Manager au Central Electricity Board. Au Danemark également, il y a eu plusieurs arrestations dans l'affaire St-Louis et des têtes tomberont sans doute bientôt aussi chez Burmeister and Wain Scandinavian Contractor.