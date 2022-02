Sénégal: Ligue 1 sénégalaise de football - Choc au sommet Guédiawaye Fc-Génération Foot, Casa peut en profiter

L'attraction de la 11e journée de Ligue 1 qui démarre ce week-end sera le choc des leaders entre Guédiawaye Fc et Génération Foot. Le Casa Sports qui compte le même nombre de points (18) ira défier la lanterne rouge, le Ndiambour, avec l'objectif de prendre de l'avance.

Gare au perdant. Troisième au classement, Guédiawaye Fc (18pts) reçoit, dimanche, le leader Génération Foot (18pts) dans ce qui pourrait être considéré comme le match au sommet de cette 11e journée de Ligue 1. Promu cette saison, Guédiawaye a déjoué tous les pronostics et s'est installé en haut de tableau à la lutte avec des équipes plus régulières pour le titre. Mais pour continuer à y figurer, les Crabes devront se défaire de Génération Foot, une jeune équipe réputée joueuse et qui surfe sur une bonne dynamique. En effet, les Grenats n'ont plus connu le goût de la défaite depuis un déplacement à Pikine le 22 décembre 2021 (2-1, 5e j) et sont invaincus depuis 5 matches (4 victoires, 1 nul). C'est d'ailleurs la seule rencontre qu'ils ont perdue en étant loin de leurs bases depuis l'entame de la saison (1 victoire, 3 nuls). Autant dire que Guédiawaye, qui n'a pas toujours été souverain à domicile (2 victoires, 2 défaites), est averti. Car le Casa Sports se trouve à l'affût d'une moindre contreperformance.

Deuxième avec le même nombre de points (18), le Casa dispose d'une belle opportunité pour reprendre le fauteuil qu'il avait cédé la semaine dernière puisqu'il se déplace chez la lanterne rouge, le Ndiambour de Louga (14e, 7pts). Si la formation basée au sud du Sénégal est toujours invaincue, elle n'avance pas non plus à un rythme infernal (1 victoire, 3 nuls sur ses 4 derniers matches). Mais c'est légèrement mieux que son adversaire sur la même période (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). Derrière ce trio de tête, ça se bouscule comme pas possible.

Le Jaraaf (4e, 16pts), qui sort d'un nul prolifique contre Guédiawaye Fc (3-3), ne doit avoir en ligne de mire que le gain du match qui l'oppose à Dakar Sacré-Cœur (10e, 11pts). Pendant ce temps, l'As Pikine (5e, 14pts), qui sort de deux nuls, ira rendre visite à l'Us Gorée (8e, 13pts), une équipe qui alterne le chaud et le froid mais qui s'est taillée une solide réputation de trouble-fête. Premier relégable, l'As Douanes (13e, 9pts) sera particulièrement en danger au moment d'affronter Diambars chez lui. Douzième avec le même nombre de points que son adversaire, les Académiciens seront assez motivés pour remporter ce match et s'éloigner de la zone dangereuse.

PROGRAMME DE LA 11E JOURNEE LIGUE 1 PRO :

SAMEDI 26 FEVRIER 2022 :

RUFISQUE - Stade Ngalandou Diouf : 16h30 : Teungueth Fc-Linguère

SALY - Stade Fodé Wade : 16h30 : Diambars-As Douanes

DIMANCHE 27 FEVRIER 2022 :

PIKINE - Stade Alassane Djigo : 16h30 : Dakar Sacré-Cœur-Jaraaf

THIES - Stade Maniang Soumaré : 16h30 : Cneps Excellence-Mbour Petite Côte

GUEDIAWAYE - Stade Amadou Barry : 16h30 : Guédiawaye Fc-Génération Foot

LOUGA - Stade Alboury Ndiaye : 16h30 : Ndiambour Casa Sports

PIKINE - Stade municipal de Mbao : 16h30 : Us Gorée-As Pikine