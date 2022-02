Afrique de l'Ouest: 6ème Festival à Sahel ouvert de Mboumba - L'événement promet des joies et des résolutions fécondes

Jeudi dernier, en point de presse, l'organisation du Festival à Sahel ouvert a dévoilé, en compagnie de la vedette de cette édition Sona Jobarteh, les contours de la rencontre de Mboumba, au nord du Sénégal. C'était une promesse de joies et de solutions, pour un monde qui appelle à mieux vivre.

" Mboumba, c'est un lieu de rendez-vous connu, un forum au sens antique du terme dans lequel tout le monde a sa place pour parler d'un sujet qui appartient à tout un chacun ". Ce sont là les propos de l'Ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson qui décrivait l'esprit du Festival à Sahel ouvert. Elle s'exprimait hier matin, à l'Institut français de Dakar, au point de presse consacré à la présentation du festival. Cette rencontre culturelle, qui tient sa 6ème édition à Mboumba (à 550km de Dakar), du 25 au 27 février, comporte en effet cette connotation populaire. Mieux, il est un réel cadre de concertation rurale qui pense le développement par l'expression arts et de la culture. Cette année, l'eau est le thème des débats, avec notamment le prétexte du Forum mondial de l'eau.

C'est ainsi tout juste que l'Anglo-gambienne Sona Jobarteh, vedette mondiale et virtuose de la kora, va opérer ses premières prestations musicales au Sénégal, par le biais de ce festival. " Je suis une artiste, avec cette opportunité d'atteindre l'attention des millions d'humains dans le monde. Je porte la responsabilité de transmettre des messages importants, et le plaidoyer sur la question de l'eau en fait partie. Le développement est inenvisageable sans la culture. L'art, ce sont des valeurs qu'on transmet et des générations qu'on éduque ", affirme Sona Jobarteh, qui signifie que " l'art sera toujours pour les luttes utiles, malgré les complexités politiques ". Elle sera la tête d'affiche de cette 6ème édition du Festival à Sahel ouvert, avec Baaba Maal.

En prélude, elle a signé un spectacle, jeudi, à l'Institut français de Dakar. Elle a joué hier encore, à l'Institut français de Saint-Louis, avant son grand spectacle sur la scène de Mboumba, samedi soir.

Dans le programme, vendredi soir, il y a eu une scène avec tous les talents du Nord et en clôture il y a eu la star mauritanienne Daby Touré. Samedi soir, ce sera la représentation du Thiossane (Spectacles Traditions) et la grande scène " Voix du fleuve, Voie de la paix ", pour l'album dans lequel chaque artiste représentant un pays du fleuve a composé une chanson. Un morceau épilogue composé par Baaba Maal et Daara J Family va chapeauter le tout. Les artistes concernés sont déjà dans le Nord pour répéter les spectacles. Le dimanche, il y aura la restitution de tous les panels et, en soirée, un concert de Samba Peuzzi va clore le tout.

Transmettre

François Münger, dans la même veine que les autres intervenants de la rencontre, trouve bon sens à cette initiative qui concentre une grande politique de paix. Il est le fondateur de Geneva Water Hub, partenaire du Faso dans l'initiative " Voix du fleuve, Voie de la paix ". Cette dernière vise à organiser une réflexion stratégique et créative sur les enjeux liés à l'eau entre populations riveraines du fleuve Sénégal, dirigeants de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), personnalités et experts en gestion de l'eau. Des consultations populaires se déroulent présentement à Mboumba et se poursuivront le long du festival et le long du fleuve Sénégal. Les résultats seront restitués lors du Forum mondial de l'Eau.

" Il faut à tout prix éviter d'avoir de la fragilité dans ces régions. Nous avons à cœur de porter la voix des populations et de remonter ces positions au Forum mondial de l'eau pour alerter et mettre en considération ces préoccupations locales à travers cette activité ", a soutenu François Münger. Dans la même veine, le Chef du projet Réseau africain des organismes de bassin à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), Pape Ndiouga Ndiaye, épouse largement leur conception. " Le Commissaire de l'Omvs a tenu à ce que nous soyons présents à ce rendez-vous. Nous sommes conscients qu'il faut aujourd'hui changer d'approche. Il ne s'agit plus de dire aux populations ce qu'elles doivent faire, mais nous devons écouter ce qu'elles pensent de ce que nous faisons pour elles. Ce festival, à ce niveau, fait sens ", a-t-il signifié.

En 2019, le Festival à Sahel ouvert a été récompensé au Forum de Paris sur la Paix avec son projet comme l'un des plus prometteurs pour une bonne gouvernance mondiale. Le fondateur du festival, Xavier Simonin, qui en est aussi le directeur artistique, souscrit qu'ils sont entrés dans une phase où le principal souci est de faire entendre la voix des populations les plus reculées et engager un plaidoyer institutionnel.