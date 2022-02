Ile Maurice: Covid-19 - Rodrigues retrouve un semblant de vie normale...

Avec plus de 8 000 cas positifs recensés depuis le 27 janvier et plus de 2 000 cas actifs à ce jour, Rodrigues a mis fin à son semi-confinement jeudi. Ainsi, le mouvement des Rodriguais n'est quasi plus restreint et ces derniers peuvent reprendre une vie plus ou moins normale.

Shane Etienne souligne que depuis jeudi déjà, il y a beaucoup plus de monde dans les rues. Cela en raison également du fait que nous sommes en fin de mois, donc ils sont nombreux à toucher leur salaire et il y a les factures à payer. "Vu que nous sommes également en pleine campagne électorale, il y a aussi plus d'agents des différents partis qui s'activent sur le terrain. Toutefois, les mesures sanitaires continuent à primer car le variant Omicron est toujours bien présent dans la communauté et l'on ne peut pas négliger notre santé", confie-t-il. Pour tous, le port du masque reste, pour l'heure, un 'must'.

Selon le jeune homme qui est employé au bureau du travail, avec le nombre de morts, soit plus d'une quinzaine dans l'île, la crainte est toujours présente chez les Rodriguais. "On a vu avec les chiffres officiels que le nombre de cas positif au Covid est en baisse mais il y a eu plusieurs morts en quelques semaines, parmi eux, des personnes âgées et ceux souffrant de comorbidités, (NdlR : bien que la cause de décès n'ait pas été attribuée au Covid dans de nombreux cas, ils sont morts positifs au virus). Donc actuellement, les habitants sont très préoccupés par leur santé et celle de leur proche. Zot tou pe pren zot précosion...Plusieurs continuent à limiter les mouvements si possible et pour de nombreux employés le travail en rotation continue."

Un avis pas vraiment partagé par Joyce Jhanbeemissur. "On ne peut pas parler de retour à la normale. Une bonne partie de Rodrigues est toujours paralysée. Comme les écoles qui sont toujours fermées et les dates d'ouverture pas encore communiquées et les salons de coiffure, par exemple, qui n'ont toujours pas ouvert leurs portes." Elle indique que, néanmoins, les snacks ont commencé à opérer à nouveau. "Vous savez Rodrigues est petite. La contamination est rapide. D'où la réserve des Rodriguais de reprendre la vie telle qu'elle était avant l'apparition du Covid-19."

En ce concerne la campagne électorale, notre interlocutrice soutient que les derniers porte-à-porte sont actuellement effectués par principalement les deux grands partis pour convaincre les dernières personnes à aller voter. "Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de grand meeting. Il y a des émissions chaque soir en ligne pour la présentation des candidats entre autres." Joyce Jhanbeemissur confie aussi qu'il y a une appréhension par rapport aux élections cette année car plusieurs questions restent sans réponse. "Comme comment feront les personnes positives au Covid qui sont admises ou en isolement pour aller voter ? Eski zot pou ena zot drwa au vot? Si non, eski election la pou 'fair' ?"

Pour Christophe Soobadoo, la situation dans l'île s'est nettement apaisée. "Nou kapav dir ena enn retour a la normal ek ki tou pli ou moin korek. Les personnes ont compris qu'il faillait se protéger. Tous portent leur masque et respectent les mesures. Par exemple, plusieurs restaurants continuent d'opérer en plat à emporter et des délais ont été donnés comme dans le cas du fitness des véhicules et le renouvellement des learners' pour ne pas encourager les attroupements. Ce qui est une bonne chose."