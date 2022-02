Ile Maurice: Vol du bateau "Ticanon" - Louis Franky Tom nie toute implication dans un trafic de cannabis

"Non, je n'ai rien à voir avec cette affaire de vol du bateau Ticanon, utilisé pour faire le trajet Maurice-Réunion-Maurice afin de récupérer de la drogue à La Réunion."

C'est ce qu'a affirmé avec insistance Louis Franky Tom, 29 ans, aux éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie hier, et ce, en présence de son avocat, Me Assad Peeroo. Cet habitant de Dagotière a rejeté toutes les allégations portées contre lui et allant dans le sens qu'il serait le cerveau de cette opération de récupération de cannabis par bateau à l'Île Sœur. Le vol du hors-bord s'est produit dans la nuit du 23 au 24 janvier.

La disparition de Ticanon a été rapportée au poste de police de Grand-Baie, le 24 janvier. Ticanon est un bateau appartenant à un habitant du Nord et vaut Rs 7,5 millions. Il était amarré dans le lagon de ce village côtier. Le skipper du bateau, Jean François Cassadin, qui a été arrêté le 26 janvier, a raconté aux policiers que c'est Louis Franky Tom, qui l'a contacté pour qu'il vole le bateau et ce, contre paiement de Rs 50 000. Il a d'ailleurs perçu une partie du paiement des Rs 50 000 promises, soit Rs 25 000. Et c'est ce qui aurait fait capoter leur plan. Confronté à cette partie des aveux de son présumé complice Cassadin, le suspect Louis Franky Tom a, dans ce volet de l'enquête, fait valoir son droit au silence. "Je ne parlerai qu'en Cour si un procès m'est intenté. Pour l'instant, je n'ai rien à dire sur cette déclaration", a-t-il dit aux enquêteurs. Idem pour la version des faits fournie par un chauffeur habitant Baie-du-Tombeau, en l'occurrence Laval Louis Winkinson Collet, 35 ans.

"Laval Louis Winkinson Collet dit qu'il a aidé son ami Jean François Cassadin à voler le bateau et qu'ils agissaient sous vos directives, qui étaient d'aller à La Réunion pour récupérer un colis de cannabis. Qu'avez-vous à répondre à cela ?", lui a demandé un des enquêteurs. L'habitant de Dagotière a indiqué qu'il ne répondrait pas à cette question non plus.

Louis Franky Tom devra retourner dans les locaux de la CID de Grand-Baie, la semaine prochaine, pour fournir d'autres réponses aux enquêteurs. Toujours dans le cadre de cette affaire, un sixième suspect a été arrêté le jeudi 24 février. Il s'agit de Sharvan Kumar Geerish, 37 ans. L'accusation pesant sur ses épaules est celle d'Aiding in importation of dangerous drug. Tous les suspects appréhendés jusqu'ici, à savoir Jean Francois Cassadin, Laval Louis Wilson Collet, Louis Loïc F., 17 ans, et Olivier Jean Vivian, ont révélé que Louis Tom Franky est le commanditaire de ce vol et de l'importation de cannabis. Ce qu'ils ne disent pas c'est quelle quantité de cette drogue qu'ils ont ramenée à Maurice et qui en a pris la livraison. La police soupçonne que l'un d'eux a caché le colis quelque part. Les policiers pensent que Louis Franky Tom est non seulement le cerveau de cette opération de vol et de récupération de cannabis à La Réunion mais qu'il agit aussi comme intermédiaire pour un trafiquant notoire.

Il est dans le viseur des policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit depuis longtemps. Les enquêteurs le soupçonnent d'être un grossiste de cannabis. Louis Franky Tom aurait commencé dans le trafic par la culture de gandia et en une dizaine d'années, il aurait fait du chemin comme trafiquant. Il a su se faire un nom à GrandGaube où il est soupçonné d'être en contact avec ceux qui s'adonnent au trafic de cannabis et qui font le va-et-vient entre Maurice et La Réunion pour s'en procurer. "Li jouer dans grand de l'eau li", estime notre source.

Une chose est sûre c'est qu'il n'a jamais été arrêté avec plusieurs kilos de cannabis. C'est un fin stratège et selon les enquêteurs, il cache bien son jeu. C'est tellement une fine mouche que l'ADSU n'arrive pas à mettre la main sur lui. Il écoule sa marchandise rapidement, nous dit-on car le réseau dans lequel il opère est bien extrêmement organisé. Rien dans le comportement de Louis Franky Tom n'indique qu'il mène un grand train de vie. Au contraire, il travaille comme maçon et vit dans une modeste maison à Dagotière. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes.