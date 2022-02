Afrique: Accord-cadre d'Addis-Abeba - Félix Tshisekedi prend les commandes du Mécanisme régional de suivi

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays signataires de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba ont décidé " de continuer de dialoguer et d'éliminer les tensions lorsque celles-ci apparaissent ou persistent par des voies politiques et diplomatiques ".

La décision prise fait partie des résolutions ayant sanctionné la tenue à Kinshasa, le 24 février à la Cité de l'Union africaine (UA), de la dixième réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi. Les Etats signataires se sont également résolus " de promouvoir davantage les processus politiques inclusifs, crédibles et pacifiques qui donnent une voix à tous les citoyens dans le respect de la primauté du droit et des libertés et droits fondamentaux ". Ils ont, par ailleurs, encouragé la République démocratique du Congo (RDC) et la République centrafricaine à poursuivre et à intensifier, avec le soutien de la Monusco et de la Minusca respectivement, la lutte contre les forces négatives.

L'un des temps forts de ce sommet qui a coïncidé avec les neuf ans d'existence de l'Accord-cadre aura été la passation de pouvoir entre le président sortant, Yoweri Museveni, et l'entrant Félix-Antoine Tshisekedi. A l'occasion, le président de la RDC s'est fait remettre officiellement les instruments juridiques de pouvoir en présence de six de ses pairs dont les États sont parties prenantes au processus de paix.

Il s'agit des présidents João Lourenço d'Angola, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Denis Sassou N'Guesso de la République du Congo, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Faustin-Archange Touadéra de la Centrafrique et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Ont été également présents à l'ouverture de ces assises, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs, M. Quentin; le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat; et le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix.

Il s'en est suivi l'allocution du président Félix Tshisekedi qui a remercié de vive voix ses pairs pour la responsabilité confiée à la RDC via sa personne pour les douze prochains mois. " J'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modestes soient-ils, accomplis dans la mise en place de l'Accord-cadre et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable ", a indiqué le chef de l'Etat congolais. Il a exhorté toutes les parties prenantes à se remobiliser pour redynamiser cette structure régionale de gouvernance de l'Accord, et en a appelé à l'implication de la population dans la noble lutte pour la paix, la stabilité et la sécurité, tant en RDC que dans les pays de la sous-région.

Tous les intervenants ayant précédé le président Félix Tshisekedi à la tribune ont fait part de leur désir de paix et réitéré leur volonté commune d'œuvrer pour l'instauration d'une paix définitive dans la région par l'exécution des engagements auxquels leurs Etats et organismes ont souscrits.

A noter que cette réunion de haut niveau avait permis aux Etats signataires de l'Accord-cadre de faire le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région des Grands Lacs. Les participants ont également évalué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'Accord-cadre depuis leur dernière réunion tenue à Kampala, en Ouganda, le 8 octobre 2018. La prochaine rencontre est prévue à Bujumbura, en 2023.