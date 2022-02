Congo-Brazzaville: Trophées des médias africains - Vingt-trois journalistes primés

A l'occasion de la première édition des Trophées des médias africains, organisée le 25 février au Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, vingt-trois journalistes africains de radio et télévision, en provenance de onze pays, ont été sacrés pour la qualité de leur travail abattu au cours de l'année 2021.

Les trophées des médias africains sont une cérémonie panafricaine qui consacrera désormais, chaque année, les professionnels des médias sur le continent. Pour sa première édition, le jury continental a choisi de primer deux spécialités du journalisme dans l'audiovisuel, à savoir les meilleurs présentateurs de journaux à la radio et à la télévision des douze pays africains francophones ayant répondu à l'appel de Brazzaville.

Selon Adrien Wayi Lewy, président du Réseau panafricain des journalistes et aussi président du comité d'organisation de cet événement, c'est pour la première fois en Afrique que les professionnels des médias se retrouvent dans une capitale du continent pour parler de la presse africaine. " Le Congo, qui n'est pas un pays prédateur de la liberté de la presse, est heureux de recevoir sur son sol les meilleurs professionnels des médias africains ", s'est-il réjoui tout en remerciant les partenaires et sponsors pour leurs différents apports à la réussite de cette soirée.

Une initiative saluée de tout cœur par Bélinda Ayessa, directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza et marraine de l'événement. " La démarche est d'autant plus appréciable qu'elle se donne comme objectif de pousser les journalistes à faire mieux ce qu'ils font déjà bien avec assiduité, passion, patience, jour et nuit et parfois dans des conditions difficiles. Félicitations à tous les récipiendaires ", a-t-elle dit à l'endroit des lauréats.

C'est donc avec honneur, reconnaissance et fierté que les différents lauréats, dont quatorze femmes et neuf hommes, ont réceptionné tour à tour leurs prix. Le trophée de meilleur présentateur du journal parlé à la radio est respectivement revenu à Idrissa Cissé de la radio nationale guinéenne, Nolis Nduwimana de Radio culture au Burundi, Eric Ambago de Radio Top Congo en République démocratique du Congo (RDC) , Mariano Nguema Esono de la radio nationale de Guinée équatoriale, Yénoukunme Houssou de Frissons radio de Bénin, Prudence Cheta Bile de la radio nationale camerounaise, Etienne Niare de radio Klédu de Bamako au Mali, Gretta Matsanga de la radio nationale gabonaise, Iradukunda Michèle de Radio Magic au Rwanda, Souleymane Niang de radio futurs médias du Sénégal et enfin Arielle Tedy de la radio Trans-équatoriale du Congo-Brazzaville.

S'agissant du trophée de meilleure présentatrice du journal télévisé, les lauréats sont Mafering Camara de la télévision nationale guinéenne, Raïssa Liliana Inamahoro de Télé Isanganiro du Burundi, Julia Meya de Univers télévision en RDC, Christobalina Abuantungu Okomo de Média télévision nationale de la Guinée équatoriale, Ricardo Loïc Kpekou de la chaîne publique ORTB du Bénin, Michael Tchipkio de Canal 2 international du Cameroun, Niania Aliou Traoré de la télévision nationale ORTM au Mali, Stévy Oyane Mezui de la télévision nationale gabonaise, Patrick Nyirida du Rwanda, Anouska Ba Adama de Itelé du Sénégal et enfin Messhila Nzoussi de Télé Congo.

" Ce trophée est un encouragement à aller de l'avant, à relever d'autres défis. C'est vrai qu'on récompense aujourd'hui les meilleurs présentateurs de radio et télévision, je pense que pour être un bon présentateur, il faut être un bon reporter. Je remercie les organisateurs car l'initiative va stimuler davantage les journalistes à faire le travail comme il le faut. Merci également à ma rédaction pour ce travail d'équipe que nous abattons chaque jour ", a déclaré la Béninoise Yénoukunme, l'une des lauréates.

Les dés sont jetés pour la prochaine édition des Trophées des médias africains qui, peut-être, se déroulera dans une autre capitale africaine comme le souhaite le Réseau panafricain des journalistes, initiateur de l'événement.