Congo-Brazzaville: Vie associative - Wimacongo portée sur les fonts baptismaux

Les échanges ont eu lieu, le 25 février, au siège de la marine marchande, à Pointe-Noire, en présence de Christian Armel Nkou et Armelia Itoua Ndaké, respectivement directeur général de la marine marchande et coordonnatrice nationale de Wimafrica.

Wimacongo est une association professionnelle apolitique et laïque à but non lucratif. Représentation nationale de l'association Women in maritime in Africa (Wimafrica), elle réunit des femmes du secteur maritime du Congo. Au cours des retrouvailles, les femmes ont été édifiées sur la présentation et l'historique de Wimafrica et ont suivi la restitution des travaux liés à la participation du Congo à la conférence continentale Wimafrica de novembre 2021 à Lomé, au Togo.

Ces assises ont, en outre, permis la mise en place des commissions de travail, en vue de préparer les événements, courant les mois de mars et de mai, notamment les célébrations de la Journée internationale de la femme, le centenaire de la ville de Pointe-Noire et la Journée des femmes du secteur maritime.

Ainsi, les membres du bureau exécutif et les présidents des comités techniques de Wimacongo ont été présentés aux participants à la rencontre.

Dans son mot de circonstance, le directeur général de la marine marchande a exhorté les femmes de cette association à donner le meilleur d'elles mêmes afin de relever les grands défis qui permettront ainsi aux Congolaises, en général, et particulièrement aux membres de cette association d'occuper des postes de responsabilité dans différents secteurs au Congo et en Afrique.

Pour sa part, la coordonnatrice nationale de Wimafrica a rappelé quelques objectifs que se fixe son association, à savoir mettre en synergie les organisations de femmes du secteur maritime au Congo, afin d'optimiser leur potentiel d'action et de contribuer au développement de l'économie nationale ; servir d'interface et favoriser le dialogue entre les organisations des femmes, les pouvoirs publics, les institutions africaines, dont Wimafrica et les institutions internationales agissant sur les questions de l'autonomisation des femmes du secteur maritime ; promouvoir la coopération, le partage d'expériences et la concertation entre les femmes du secteur maritime du Congo et les associations nationales regroupant ces dernières et autres.

"Il était question, au cours de cette première réunion, que les femmes de toutes les administrations publiques ou privées échangent sur les évènements qui pointent à l'horizon, pour qu'ensemble nous puissions regarder comment faire pour la fête du 8 mars, le centenaire de la ville de Pointe-Noire et le 18 mai consacré à la femme du secteur maritime. Ainsi, une campagne d'adhésion sera prochainement lancée en vue d'intéresser les femmes d'autres secteurs d'activités en vue d'intégrer Wimacongo ", a-t-elle expliqué.