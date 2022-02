Congo-Brazzaville: Recensement général de la population - Reprise annoncée des activités

Le gouvernement congolais vient d'ordonner la relance des activités du cinquième Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH5) suspendu depuis près de deux ans. La coordination nationale du RGPH5, qui s'est réunie le 25 février à Brazzaville, entend mobiliser les partenaires techniques et financiers pour " un accompagnement conséquent ".

La coordination nationale du recensement s'est réunie en session extraordinaire pour évaluer l'état d'avancement de l'opération, les difficultés rencontrées par l'administration en charge de cette campagne, y compris les défis à relever en termes de mobilisation de ressources financières et d'autres aspects techniques. Officiellement, le retard dans l'exécution de cette opération est dû à la pandémie de covid-19 et la mobilisation du financement.

L'exécution du RGPH5 devrait aborder sa phase cruciale cette année, à savoir le dénombrement principal de la population nécessitant la descente des agents recenseurs auprès des ménages. Selon la coordination nationale, les précédentes phases ont été déjà exécutées, telles que l'évaluation du précédent recensement (2007); l'élaboration des documents méthodologiques et techniques; le recensement pilote; l'évaluation du recensement pilote et la réalisation de la cartographie censitaire générale.

En tant qu'organe d'orientation stratégique et de décisions, la coordination est composée des ministères sectoriels, parmi lesquels l'Économie et le Plan, les Finances, la Construction et l'Urbanisme, l'Intérieur, la Défense, la Justice, l'Administration du territoire...

Les résultats de ce recensement sont indispensables pour le suivi-évaluation du Plan national de développement 2022-2026, a estimé Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babackas, la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale.

" Le suivi et l'évaluation des plans et programmes visant le bien-être de la population exigent la production et la diffusion des données fiables et récentes. La finalisation des travaux du 5e recensement général de la population permettra au gouvernement, aux partenaires au développement et aux acteurs du secteur privé de disposer des informations chiffrées sur l'effectif global de la population, sa répartition spatiale ainsi que sur ses caractéristiques ", a-t-elle précisé.